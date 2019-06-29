NBA／傳火箭停止兜售 卡佩拉盼不再曇花一現

2019-06-29 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



火箭隊卡佩拉。 路透 分享 facebook 休士頓火箭今年在季後賽第二輪遭到金州勇士再度擋道後，季後交易傳聞不曾間斷，日前更傳出為了招攬費城七六人明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler），不排除一口氣交易出三名主力球員，不過陣中中鋒卡佩拉（Clint Capela）在今天表示，仍未停下讓自己繼續進步的腳步，希望在新賽季打得更具有侵略性。

在今年一度被看好有機會挑戰冠軍最後卻又敗在勇士手中後，火箭季後異動傳聞頻頻，球團高層甚至透露有意透過交易主力球員來換取明星球員的加入，其中今夏結束合約成為自由球員的巴特勒，就是火箭亟欲挖角的對象；甚至一度傳出火箭願意拿出卡佩拉、葛登（Eric Gordon）與塔克（P.J. Tucker）作為交易籌碼，來換取爭取巴特勒加盟或先簽後換所需的籌碼與薪資空間。

不過今天又有消息指出，在不能確定巴特勒是否願意加盟的情況下，火箭已不考慮兜售卡佩拉，這也代表火箭招攬巴特勒的進度可能陷入僵局。

對於季後不斷捲入交易傳聞中，卡佩拉在今天受訪時也坦言仍將專注力放在增進技術上，「我需要打得更具有侵略性一些，過去我在做出一些表現後，人們常會露出『哇，他可以做這個動作？』的驚喜表情，現在是時候讓每晚都拿出這樣的表現了，而不是像過去一樣曇花一現，雖然這不容易，但是我必須克服的關卡。」

雖然過去幾年卡佩拉都被火箭視為禁區希望來培養，但始終無法與聯盟一現長人對抗的狀況，仍讓他屢屢與交易傳聞扯上邊，這也讓卡佩拉必須不斷尋求突破，「今年面對勇士對我來說確實很困難，他們採取小陣容並讓格林（Draymond Green）打到中鋒。但只要我變得更有侵略性就能幫上球隊，我已經認真在考慮開發底線三分球，我相信球隊會喜歡這樣。」