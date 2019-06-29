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NBA／為詹姆斯 魔術強森願為湖人招攬雷納德

2019-06-29 08:44聯合報 記者劉肇育╱即時報導

詹姆斯(後)與雷納德。 美聯社
詹姆斯(後)與雷納德。 美聯社
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儘管本賽季在洛杉磯湖人的管理階層工作未能圓滿，但傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）季後仍不斷對老東家釋出善意，強調願意幫助球隊進行自由球員的補強，而在日前傳出今年總冠軍賽MVP雷納德（Kawhi Leonard）希望與他和湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）碰面後，魔術強森也再度強調將會全力協助老東家。

魔術強森今年四月閃辭湖人籃球營運總裁工作，甚至一度攻擊湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）是背叛者，與老東家的合作可說是不歡而散，不過季後魔術強森多次表態願意以非官方人員的身份協助湖人補強，一方面是無法割捨與湖人的情感，也是對由他招攬入隊的詹姆斯（LeBron James）負責。

魔術強森在今天受訪時就透露，今年幫助暴龍拿下隊史首座總冠軍的雷納德，計劃與他和湖人老闆巴斯面談，而魔術強森也隨即答應與雷納德團隊碰面，「一個朋友打電話跟我說雷納德想要與我碰面，如果這就是這個男人希望做的事情，我告訴他這完全沒有問題。」

不過受限於聯盟規定，與湖人已無聘僱關係的魔術強森將不能參加任何自由球員與球團的正式會面，且湖人球團也未計畫讓魔術強森投入招攬球員的工作，他說：「事實上我現在的生活過得很不錯，我也不會嘗試去打擾任何人工作，我希望繼續過著這樣的生活。」

魔術強森強調，雖然自己已經離開湖人，但當年是他促成了詹姆斯與湖人簽約，並承諾將會打造一支冠軍之師，讓他必須對詹姆斯負責，「他在我面前簽下合約，然後我告訴他我們有一個計畫，也希望他知道我仍像是他的哥哥。」

湖人魔術

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