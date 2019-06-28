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NBA／柯瑞為何被人討厭？巴恩斯：他太過出色

2019-06-28 16:03聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

柯瑞進行賽前練習。 美聯社
柯瑞進行賽前練習。 美聯社
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退役NBA球員巴恩斯（Matt Barnes）日前作客ESPN節目《The Jump》，談到金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）為什麼會被有些NBA球員討厭，他表示，主因在於柯瑞太過出色。

柯瑞近五年奪下3座NBA總冠軍、還在2015、16年抱回最有價值球員奬，也被外界視為NBA當今最佳射手，但這些成就並沒有讓他從其他球員和媒體間得到他應得的尊重。

伊古達拉（Andre Iguodala）日前在總冠軍賽期間受訪時就曾說道：「我從來沒見過這麼好的一個人被大家討厭，只因為他們嫉妒柯瑞所擁有的一切。」

而這個問題在巴恩斯上節目時又被討論到，巴恩斯說：「他（柯瑞）是以金童的身分進來，一進來就打破了許多紀錄，擊敗詹姆斯（LeBron James）贏得總冠軍，他的成就激怒了很多球員和球迷，我想這就是為什麼他沒有得到應得的尊重。」

「他顯然是有史以來最偉大的射手，我可以看到人們對此感到妒忌，更不用說他的淺膚色，大家對此也有偏見。」巴恩斯接著分析說道，「就像我說的，他是NBA的完美代表，但有些人不喜歡這樣，大多時候人們不喜歡如此優秀或太完美的東西，這就是發生在柯瑞身上的事。」

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