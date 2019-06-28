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NBA／暴龍留不住球員說惹議 威廉斯：未有不敬的意思

2019-06-28 13:53聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

威廉斯。 美聯社
威廉斯。 美聯社
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剛奪下生涯第三座年度最佳第六人獎項的快艇威廉斯（Lou Williams），日前上節目時談到多倫多暴龍隊為何很難留住球員，而他的言論引起外界批評，對此他回應表示，不知道為什麼這段言論被曲解為對多倫多不敬，自己的言論只是對事實的闡述，事實上就是在暴龍打球與其他29支球隊打球感覺有些不同。

威廉斯曾在2014-15年為暴龍效力一季，他也在那季贏得了生涯首座年度最佳第六人獎，但球季結束後暴龍並未與他續約，他隨後與湖人簽下3年2100萬美金的合約轉投洛城。

而去年夏天雷納德（Kawhi Leonard）轉披暴龍球衣，轉隊首季就率領球隊奪下隊史首冠，不過下一季他選擇跳出合約，成為自由球員，下一個落腳處仍未定案。

曾在北國打過一年球的威廉斯也就自身經驗分享為什麼美國球員不願意在加拿大打球，他表示，剛到加拿大時，確實很享受為這個國家拚戰的感覺，但過了4、5個月後，你就會開始想家，反倒會很期待想到客場比賽，因為這可以回到美國境內。

不過威廉斯的這番言論引發外界不滿，認為他對多倫多不敬，對此他透過個人社群回應，「我不知道我的這段話為何被曲解成為我對多倫多不敬。為地處加拿大的球隊效力一直都很不錯，但也面臨著挑戰，陣中每位球員都應該對此有所感觸，所以這不是不敬，只是對事實的闡述，事實就是在暴龍打球與在NBA其他29支球隊打球有所不同。」

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