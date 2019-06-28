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NBA／有圖為證！暴龍總裁襲警恐被移送法辦

2019-06-28 12:52世界日報 編譯組／綜合報導

暴龍總裁尤基利(中)惹上襲警麻煩。 美聯社
暴龍總裁尤基利(中)惹上襲警麻煩。 美聯社
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多倫多暴龍隊籃球營運總裁尤基利（Masai Ujiri）於6月13日奪冠後，涉嫌在甲骨文體育館（Oracle Arena）襲擊阿拉米達縣（Alameda County）一位警員，警方正在考慮以輕罪將他移送法辦。警局發言人凱利（Ray Kelly）表示，雖然之前有人證說，尤基利沒對警員打臉，但現場照片證明確有犯罪事件發生。尤基利與警員發生爭執，他直接擊打對方臉部。

尤基利當時在更衣室電視看到比賽結束，從走道來到球場準備參加暴龍隊奪冠慶祝。結果半路被警員攔住，衝突由此發生。警方調查顯示，當時尤基利告訴警員，自己是暴龍隊籃球營運總裁，並亮了一下NBA識別證，但身上沒有掛出球場通行證與黃或紫色臂環。他在被拒絕入場後動手推警員胸膛，還打中警員下巴。

加拿大一個媒體曾經看過現場照片，但不能翻拍與觀看現場影片。根據他們報導，一張照片顯示尤基利雙臂舉起伸出，雙手緊握，似乎打到警員。該媒體看到的隨身攝影機鏡頭也顯示，尤基利手上或脖子均無通行證或臂環。

被打中的警員表示自己有腦震盪，下巴關節也受傷，他還在猶豫是否要控告對方。阿拉米達縣警察局長艾亨（Greg Ahern）建議屋崙市警局以輕傷害罪將尤基利移送法辦，如定罪可判一年以下有期徒刑。

奈及利亞裔的尤基利是暴龍隊奪冠幕後功臣。2018年他重組球隊，將德羅展（DeMar DeRozan）送去聖安東尼奧馬刺隊換來雷納德（Kawhi Leonard），冒著一年後雷納德可能走人風險。他又在球季中途換來小蓋索（Marc Gasol），結果「賭贏」奪冠。

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