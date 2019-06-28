NBA／雷納德將會面快艇 洛城粉絲急封「南加之王」

2019-06-28 12:44 世界日報 編譯組／綜合報導



雷納德將與快艇會面。 美聯社 分享 facebook 多倫多暴龍隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）即將成為自由球員，暴龍隊與洛杉磯快艇隊都對他虎視耽耽。不過暴龍隊似乎比較老神在在，任由快艇隊搶先約談，據悉暫時敲定7月2日。在自由球員開市之前，快艇隊還不能公開表態。不過洛杉磯已有粉絲，花錢在高速公路邊推出電子告示牌，呼籲雷納德加盟「快艇王國」（#Clipper Nation），並封他為「南加之王」（King of the Socal）。

NBA自由球員市場將在6月30日美西時間下午3時展開，球隊可在一天前約好，從當天下午3起即可當面商談並做成口頭承諾，等7月6日之後正式簽約。體育網站運動家（The Athletic）記者艾索拉（Frank Isola）6月24日推文爆料，雷納德與快艇隊已暫定7月2日碰面。然而暴龍隊籃球營運總裁尤基利（Masai Ujiri）在6月25日記者會卻表示，暴龍隊尚未與雷納德約好會面時間。

雷納德將與快艇碰面，洛杉磯出現歡迎告示牌。 世界日報 分享 facebook

尤基利表示，他與球隊對留下雷納德深具信心，不過會尊重雷納德任何決定。他說，一年來雷納德親眼目睹暴龍隊對奪冠所下的功夫。雷納德非常重視自己身體，暴龍隊的隊醫與雷納德的醫療團隊一年來合作無間，相信雷納德都看在眼裡，因此他們有信心雷納德會選擇留下。

不過尤基利也說，雷納德是很有主見的人。自從他加盟暴龍隊，人人都看到雷納德對自己判斷力深具信心，所以球隊不會強人所難。相信雷納德已看到球隊保持自我的作風，球隊也鼓勵雷納德保持自我，對他最後決定完全尊重。

美西運動：雷納德將與快艇碰面 洛杉磯出現歡迎告示牌 世界日報 分享 facebook

無獨有偶，快艇隊籃球營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）6月20日在NBA選秀會也作出同樣表示，說快艇隊會保持平常心。他說，選秀會是球隊選球員，自由市場則是球員選球隊，無法操之在我，因此不必患得患失。無論最後發展如何，快艇隊都會有因應措施。

根據法蘭克所說，上周末在洛杉磯縣唐尼（Downey）5號公路電子告示牌出現的拉攏雷納德廣告，幕後應該不是快艇隊，而是有錢的粉絲自動自發所為。

告示牌顯示兩則廣告。第一則秀出加州車牌，上書雷納德大名考希（KAWHI），下款寫「快艇王國」。第二則是雷納德照片，左邊寫「北國之王」（King Of The North），但把「北國」槓掉，改成「南加」，下款寫「考希到洛杉磯快艇隊」（#KAWHI2LAC）。