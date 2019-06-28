親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

長榮罷工第9天 工會宣布：護照數量破2300本

MLB／隊友受傷陳偉殷臨危登板 2球驚險搞定

運動筆記【知識】野跑界三大天王 越野技巧不藏私大公開【賽事】ZEPRO RUN 物資馬回到台南囉! 報名即可抽台灣之光國旗跑鞋!!
健行筆記羊稠森林步道.順訪五福宮拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」：聖母山莊、三角崙山一日行
NBALarry Bird & Magic Johnson傳奇生涯回顧年度MVP得主- Giannis Antetokounmpo (2018-19賽季)

NBA／與戴維斯撞背號 詹姆斯願讓出23號改6號

2019-06-28 10:00中央社 洛杉磯27日綜合外電報導

分享
ESPN報導指出，美國職籃NBA球星戴維斯願犧牲交易獎金，讓湖人能有足夠本錢在自由球員市場運作，詹姆斯因此願改穿6號球衣，將23號讓給戴維斯。

詹姆斯（LeBron James）1年前投身自由球員市場，並離開他的家鄉球隊克里夫蘭騎士，他在騎士時期和上季在洛杉磯湖人時，都穿背號23號的球衣。

戴維斯（Anthony Davis）生涯至今都在紐奧良鵜鶘，7年期間也都是穿背號23號的球衣。

體育電視頻道ESPN根據不願透露姓名的消息來源表示，詹姆斯將穿回背號6號的球衣，他在邁阿密熱火4年，並拿下生涯前兩座總冠軍的時候，當時穿的就是6號球衣。

從電影「怪物奇兵2」（Space Jam 2）的照片可看到，詹姆斯身上穿的正是6號球衣，那是一部NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）和動畫指標性角色兔寶寶（Bugs Bunny）1996年主演電影「怪物奇兵」的續集。

關於戴維斯的交易案將在7月6日完成，那是自由球員簽約狀況能被宣布的日子，但從今天披露的相關細節顯示，華盛頓巫師現在也涉入這樁交易中。

根據ESPN報導，在送出華格納（Mo Wagner）、邦加（Isaac Bonga）、瓊斯（Jemerrio Jones）到巫師換取最大限度薪資空間後，湖人在NBA薪資上限規範下，將有3200萬美元（約新台幣10億元）可在自由球員市場招兵買馬。

戴維斯同意犧牲400萬美元（約新台幣1.25億元）的交易獎金，為湖人創造額外薪資空間，能夠追求另一個NBA頂薪級的自由球員。

這些動作讓湖人能在詹姆斯和戴維斯身邊建立起支援陣容，他們兩人能組成湖人如「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）和布萊恩（Kobe Bryant），或1980年代魔術強森（Magic Johnson）和賈霸（KareemAbdul-Jabbar）般強大的雙人組模式。

湖人也可能追求另一個頂級好手，組成明星陣容，正如詹姆斯過去在熱火有韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh），在騎士有洛夫（Kevin Love）、厄文（Kyrie Irving）搭配一樣。

湖人詹姆斯戴維斯
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

老鷹頻頻累積資產 重建速度或將超乎預期

2019-06-28 07:00

最具潛力大市場 快艇或將成為今夏贏家

2019-06-28 09:53

NBA／續留黃蜂有變數？ 塞爾蒂克領先「華克爭奪戰」

2019-06-28 10:07

NBA／巫師加入湖人鵜鶘交易案 戴維斯放棄交易保證金

2019-06-28 09:40

NBA／不當勇士？杜蘭特成自由球員

2019-06-28 00:16

NBA／揮別傷痛 湯瑪斯：期待再展現能耐

2019-06-27 18:24

加拿大探花加入大蘋果 紐約這次有點耐心了嗎？

2019-06-27 18:00

NBA／蓋里納利7月蒞臨台灣 訪問行程一覽

2019-06-27 17:43

NBA／聯盟迎75週年 考慮縮減例行賽場次

2019-06-27 17:34

NBA／杜蘭特賣掉加州房產 傳紐約置產

2019-06-27 16:36

NBA／洛培茲恢復自由身 公鹿清空間準備續留

2019-06-27 15:18

NBA／交易影響軍心？ 葛登：原陣容有奪冠機會

2019-06-27 15:00

NBA／不只KD和雷納德 尼克想給卡珍斯1年大約

2019-06-27 14:46

NBA／騎士求交易或裁掉史密斯 湖人可能接收

2019-06-27 14:37

NBA／勇士若願開五年頂薪 傳湯普森會續留

2019-06-27 13:04

終生成就西魔東鳥 傳奇對決無限美好

2019-06-27 11:05

NBA／唐西奇奪新人王 庫班盼不斷超越自我

2019-06-27 10:30

NBA／續留暴龍 小加索執行下季球員選項

2019-06-27 09:37

NBA／恐被火箭當交易籌碼 塔克：這就是生意

2019-06-27 09:25

NBA／杜蘭特宣布跳脫合約 正式成自由球員

2019-06-27 08:13

年度MVP來得太晚 NBA頒獎典禮沒人看

2019-06-27 07:00

選秀會無驚奇 灰熊不佔尼克便宜可惜了

2019-06-26 07:00

坐擁6000萬美元薪資空間 快艇卻難成氣候

2019-06-25 07:00

湖人三巨頭計畫遇阻礙？ 小市場球隊的絕地反攻

2019-06-25 07:00

太陽選秀會操作 總管瓊斯補強快狠準？

2019-06-22 15:00

爵士整軍備戰 柯利進駐後場如虎添翼

2019-06-22 14:11

火箭的拚冠之路 該留下保羅還是哈登？

2019-06-21 07:00

頂級新秀沒份 暴龍、勇士能否靠選秀再闖決賽？

2019-06-20 07:00

湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00

勇士輸在傷兵、暴龍贏在團隊 NBA改朝換代

2019-06-14 12:21

帶著杜蘭特精神奮戰 勇士續命關鍵在卡珍斯

2019-06-14 07:00

三連霸vs.隊史首冠 誰的冠軍更難得？

2019-06-13 07:00

帕克華麗轉身退場日 雷納德樸實球風雲起時

2019-06-12 07:00

勇士死裡逃生 三分球與球運是兩大關鍵

2019-06-11 12:15

不讓情緒成為包袱 卡珍斯將扮勇士關鍵角色

2019-06-06 07:00

柯爾用兵如神 4大奇招助勇士力斬暴龍

2019-06-04 07:00

挑戰勇士霸業 雷納德能帶暴龍衝多遠？

2019-05-31 07:00

勇士逆風飛翔更強 暴龍1400萬分之1的贏球方法

2019-05-30 07:00

勇者鬥惡龍出線 拓荒者該認命、公鹿好遺憾

2019-05-29 07:00
看更多

熱門文章

中職／才講完下半季計畫 黃甘霖下台有內情？

2019-06-27 19:01

中職／黃甘霖因身體狀況請辭 劉育辰暫代獅教頭

2019-06-27 15:02

NBA／勇士若願開五年頂薪 傳湯普森會續留

2019-06-27 13:04

NBA／不只KD和雷納德 尼克想給卡珍斯1年大約

2019-06-27 14:46

NBA／騎士求交易或裁掉史密斯 湖人可能接收

2019-06-27 14:37

NBA／杜蘭特賣掉加州房產 傳紐約置產

2019-06-27 16:36

NBA／洛培茲恢復自由身 公鹿清空間準備續留

2019-06-27 15:18

中職／黃甘霖請辭教頭 洪一中祝福：人生很長

2019-06-27 16:56

NBA／巫師加入湖人鵜鶘交易案 戴維斯放棄交易保證金

2019-06-28 09:40

中職／34歲菜鳥教頭劉育辰 獅隊成軍30年最年輕

2019-06-27 17:07

加拿大探花加入大蘋果 紐約這次有點耐心了嗎？

2019-06-27 18:00

NBA／交易影響軍心？ 葛登：原陣容有奪冠機會

2019-06-27 15:00

3大最新趨勢影響 大聯盟牛棚急速崩壞

2019-06-28 07:00

MLB／隊友受傷陳偉殷臨危登板 2球驚險搞定

2019-06-28 10:17

中職／洪一中9年屹立不搖 三隊同期已17位教頭

2019-06-28 08:00

老鷹頻頻累積資產 重建速度或將超乎預期

2019-06-28 07:00

日職／王柏融6月大爆發 主場迎戰軟銀有看頭

2019-06-27 17:50

最具潛力大市場 快艇或將成為今夏贏家

2019-06-28 09:53

中職／備胎來了 中信新洋投赫猛28日抵台

2019-06-27 13:20

NBA／揮別傷痛 湯瑪斯：期待再展現能耐

2019-06-27 18:24

NBA／蓋里納利7月蒞臨台灣 訪問行程一覽

2019-06-27 17:43

中職／救30歲獅 球團須解3隱憂

2019-06-27 23:36

若普荷斯沒離開聖路易 紅雀悲情歷史會否改寫？

2019-06-28 07:00

MLB／太久沒比賽 金布洛爾忘了要補位一壘

2019-06-28 08:05

中職／林益全開轟猛打賞 悍將斷猿9連勝

2019-06-27 22:08

MLB／球迷偷抱連三天上演 道奇老將籲加重懲處

2019-06-28 08:01

NBA／不當勇士？杜蘭特成自由球員

2019-06-28 00:16

MLB／道奇球場加長護網 被砸少女改在家看轉播

2019-06-27 16:15

LLB少棒／邱宇珩又開轟 中華輕取菲律賓晉決賽

2019-06-27 11:16

日職／火腿後半季拚A級 王柏融是關鍵

2019-06-28 00:20

NBA／續留黃蜂有變數？ 塞爾蒂克領先「華克爭奪戰」

2019-06-28 10:07

中職／蔗總請辭 獅准了 劉育辰代理至球季結束

2019-06-27 23:32

體操／世大運教練不當管教 懲處停權1年

2019-06-27 20:45

NBA／聯盟迎75週年 考慮縮減例行賽場次

2019-06-27 17:34

MLB／今日戰績表 勇士凱柯摘本季首勝

2019-06-27 14:38

中職／生涯勝投效率最高 王溢正逼近索沙8勝

2019-06-27 19:48

溫網／單打列種子 謝淑薇「唯一希望」

2019-06-28 00:22

中職／拚全年勝率 悍將斷猿9連勝

2019-06-28 00:08

中職／天母棒球場當主場？ 味全龍「善意拜會」北市副市長

2019-06-28 00:01

MLB CUP／主力表現超齡 東園「母雞帶小雞」

2019-06-27 12:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top