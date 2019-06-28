NBA／與戴維斯撞背號 詹姆斯願讓出23號改6號

2019-06-28 10:00 中央社 洛杉磯27日綜合外電報導



分享 facebook ESPN報導指出，美國職籃NBA球星戴維斯願犧牲交易獎金，讓湖人能有足夠本錢在自由球員市場運作，詹姆斯因此願改穿6號球衣，將23號讓給戴維斯。

詹姆斯（LeBron James）1年前投身自由球員市場，並離開他的家鄉球隊克里夫蘭騎士，他在騎士時期和上季在洛杉磯湖人時，都穿背號23號的球衣。

戴維斯（Anthony Davis）生涯至今都在紐奧良鵜鶘，7年期間也都是穿背號23號的球衣。

體育電視頻道ESPN根據不願透露姓名的消息來源表示，詹姆斯將穿回背號6號的球衣，他在邁阿密熱火4年，並拿下生涯前兩座總冠軍的時候，當時穿的就是6號球衣。

從電影「怪物奇兵2」（Space Jam 2）的照片可看到，詹姆斯身上穿的正是6號球衣，那是一部NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）和動畫指標性角色兔寶寶（Bugs Bunny）1996年主演電影「怪物奇兵」的續集。

關於戴維斯的交易案將在7月6日完成，那是自由球員簽約狀況能被宣布的日子，但從今天披露的相關細節顯示，華盛頓巫師現在也涉入這樁交易中。

根據ESPN報導，在送出華格納（Mo Wagner）、邦加（Isaac Bonga）、瓊斯（Jemerrio Jones）到巫師換取最大限度薪資空間後，湖人在NBA薪資上限規範下，將有3200萬美元（約新台幣10億元）可在自由球員市場招兵買馬。

戴維斯同意犧牲400萬美元（約新台幣1.25億元）的交易獎金，為湖人創造額外薪資空間，能夠追求另一個NBA頂薪級的自由球員。

這些動作讓湖人能在詹姆斯和戴維斯身邊建立起支援陣容，他們兩人能組成湖人如「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）和布萊恩（Kobe Bryant），或1980年代魔術強森（Magic Johnson）和賈霸（KareemAbdul-Jabbar）般強大的雙人組模式。

湖人也可能追求另一個頂級好手，組成明星陣容，正如詹姆斯過去在熱火有韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh），在騎士有洛夫（Kevin Love）、厄文（Kyrie Irving）搭配一樣。