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老鷹頻頻累積資產 重建速度或將超乎預期

2019-06-28 07:00林文

老鷹在今年選秀會上交易動作頻頻，不僅補進球隊未來的重要拼圖，同時也為明年季後空出來的薪資空間留有餘裕。以楊恩(Trae Young)、柯林斯(John Collins)為首的這批新生代年輕雄鷹作為重建核心，搭配不斷加入的新秀戰力，或許球隊重建速度將更出乎預期的快速，沒幾年就會重回東區競爭行列。

本屆選秀老鷹用8號籤向上交易來的四號籤，雖得吃下希爾的爛約(Solomon Hill)，但老鷹著眼於兩大樂透新秀，第四順位杭特(De`Andre Hunter)和第十順位瑞迪許(Cam Reddish)的未來，次輪第34順位再收下藍領中鋒費爾南多(Bruno Fernando)，在本屆選秀小年中，老鷹還是相當有收穫的球隊。

楊恩、柯林斯核心雙人組 決定老鷹重建命運

楊恩(左)例行賽出勤81場，繳出19.1分3.7籃板8.1助攻，柯林斯(右)則是...
楊恩(左)例行賽出勤81場，繳出19.1分3.7籃板8.1助攻，柯林斯(右)則是場均19.5分9.8籃板，兩人已扛起老鷹重建核心。 美聯社
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被球團寄予厚望培養，被譽為柯瑞接班人的楊恩，雖然最終沒有奪下本季新人王，但綜觀他整個賽季漸入佳境，甚至一度威脅到天才金童唐西奇(Luka Doncic)的評價。其實楊恩的新人年相當成功，例行賽出勤81場，繳出19.1分3.7籃板8.1助攻，展現出預期之上的傳球視野，樂於組織分球的團隊觀念，老鷹全力培養楊恩的方針，目前看起來也十分合理。

可惜楊恩三分線雖有人來瘋的本領卻過於起伏，命中率僅32.4%。保持穩定將是他在第二個賽季作為球隊要角必須學習的首要課題。

此外彈跳力一流的柯林斯在上季傷癒回歸後，也開發出更多元的進攻手段，射程甚至可拉到三分外線。得分火力的成長一舉比新秀賽季提升9分，場均19.5分9.8籃板，兩分球命中率是優異的56%，三分線則有34.8%，這還是場均30分鐘打出來的數據。

新球季柯林斯勢必和楊恩聯手扛起球隊主要重責，兩人小組搭配串連的效果也將影響整個團隊的運作，柯林斯只要出賽時間在30分鐘以上，有機會在第三個球季就擠身20分10籃板俱樂部。

收穫不俗的選秀小年策略

至於看看休賽季準備加入的新面孔除最近酒駕被捕的克萊柏(Allen Crabbe)，季後賽陷於隱形人的透納(Evan Turner)，還有希爾，可以很明顯地感覺到球團在佈局釋出來年的薪資空間，主要培養重點還是在21歲以下的幾名潛力股。

老鷹要向上交易換來四號籤的杭特，看中的就是他能攻能守，有機會成為一流的側翼大鎖。...
老鷹要向上交易換來四號籤的杭特，看中的就是他能攻能守，有機會成為一流的側翼大鎖。 美聯社
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從選秀會上盤來的今年NCAA冠軍隊成員，杭特攻守兩面球風強硬，6尺7吋身高卻裡外皆具備了破壞力，能夠在籃底對抗出手，也能持球突破，或切換為無球打法。

作為無球射手，大二賽季還繳出三分球43.8%的優異成績，兩年也有平均41.9%的水準之上呈現，進入聯盟中要得注意出手是稍嫌慢一點的節奏，還有他的移動速度。

然而杭特在防守端的潛質相當令人期待成為老鷹所需的側翼大鎖。杭特大二賽季大豐收，除了摘下冠軍王座外，還榮獲2019年ACC聯盟年度第一隊和年最佳防守球員，他不論單防或者是協防機動性都相當不錯，關門補防、籃下卡位的意識也很到位，不只能進攻，更盡心於防守端的一名優質前鋒，也難怪選秀身價隨著冠軍隊水漲船高，一路衝上第四順位。

反倒是曾是全美前三高中生的瑞迪許卻一路身價下滑到第十順位。瑞迪許當時貴為全美TOP3，卻因為選擇號召一同加入杜克三王合體的關係，整體的大一賽季是令人失望的。

他在技術層面上的細節並無顯著提升，球隊地位中前面還擋著威廉森(Zion Willamson)、貝瑞特(RJ Barrett)，瑞迪許越打越退居老三，甚至時而隱形的窘境。

瑞迪許曾被認為是NCAA最佳的大一射手，球季中也曾出現過準絕殺表現，但是平均而言他的命中率其實慘不忍睹，大一球季35場先發，場均13.5分，命中率35.6%，三分球命中率33%，他的持球能力不足，創造空間自行攻擊的技術也因為有著兩名強大隊友扛著，而顯得沒甚麼進化。

但是他6尺9吋比杭特更年輕更出色的體能條件還是值得樂透區一搏，更何況在普林斯(Taurean Prince)被老鷹送走之後，無論是杭特或是瑞迪許都可以在側翼鋒線上有很好的競爭與空間發揮。

瑞迪許曾被認為是NCAA最佳的大一射手，但光芒卻被杜克的隊友威廉森與巴瑞特掩蓋，...
瑞迪許曾被認為是NCAA最佳的大一射手，但光芒卻被杜克的隊友威廉森與巴瑞特掩蓋，自身球技也出現缺陷，身價才會下滑到第十順位，由老鷹幸運選到。 美聯社
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瑞迪許進入聯盟中還是得注重提升投籃把握度才行，老鷹很擅長快速攻防轉換，以及半場切傳，分球的外圍攻擊，瑞迪許的身高跟定位將會獲得不少的出手機會，就要看他在休賽季的訓練以及夏季聯賽的暖身，是否有機會讓世人見識曾被譽為最佳射手的身手。

而次輪補進來自安哥拉6尺10吋的馬里蘭中鋒費爾南多也是相當合理的選擇。費爾南多今年繳出13.6分10.3籃板1.9火鍋，是名守優於攻的藍領內線，他更榮膺今年Big Ten聯盟的年度最佳防守隊，以及年度第一隊。

在連恩(Alex Len)、戴德蒙(Dewayne Dedmon)都開發出外線能力後，他較為純內線的硬派球風加入用以增強老鷹的護框能力，這樣的選秀策略應用合情合理。

滿滿天賦、年輕滿點 陣容值得期待

放眼老鷹有楊恩搭配赫爾特(Kevin Huerter)的20歲後場組合，赫爾特雖然是首輪的19順位加入，但是打起來膽識很夠，也代班展現過不俗的控場組織能耐。加上21歲的杭特瞄準大鎖角色，19歲全隊最年輕的瑞迪許期待兌現進攻天賦，21歲的主戰大前鋒柯林斯，21歲的上屆NCAA冠軍隊成員，小型坦克的史伯曼(Omari Spellman)，20歲的中鋒費爾南多，怎麼看都是另一隊握有滿滿天賦有待兌現的年輕兵團。

此外令人讚賞的是球團也嘗試讓這些球員不侷限於單一功能而限縮其發展，像是楊恩、赫爾特的控場指揮，柯林斯進化的傳球視野與攻擊手段，史伯曼的外圍投籃與策應，這些都是經歷上個慘澹賽季後，老鷹年輕球員學習到的寶貴資產。

老鷹上賽季29勝53敗，單場失分控制全聯盟最差，扣除這點，無論是團隊場均得分，籃板，助攻，老鷹都是中前段水平，也說明暑假老鷹的功課非常顯而易見的是貫徹防守強度，從個人，到團隊層面的防守溝通，相信老鷹在補足更多新秀資源以及保持將來的薪資空間彈性後，老鷹新賽季開局將會有不一樣的氣息。

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林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。
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