NBA／揮別傷痛 湯瑪斯：期待再展現能耐

2019-06-27 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



湯瑪斯。 美聯社 分享 facebook 近幾年都沒有完整打完整個球季，NBA明星後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）希望今年休季能夠好好訓練，投身自由市場的他說：「我會回到過去的水準，很興奮能再展現我的能耐。」

湯瑪斯從2016年起就沒有打滿82場比賽，剛結束的賽季更只代表金塊隊出賽12場，寫下生涯新低，他說：「我去年臀部手術後，沒人期待我能有什麼表現。」他也提到，過去兩個夏天他都在復健，「現在這個夏天我可以回到體育館了，再次為我的比賽訓練，把身體狀況顧好，我的肌肉量，我腿的強度，就像我進入2017賽季一樣。」

他剛結束的賽季幾乎都在復健，2月才回歸，但出賽的12場比賽出賽時間仍受限制；更之前的賽季，他從塞爾蒂克隊被交易到騎士隊、和厄文（Kyrie Irving）互換東家，然後又被送到湖人。

在2015到16球季，湯瑪斯場場不缺席，場均28.9分、5.9助攻和2.7籃板的表現不但入選明星賽，也進入聯盟的年度第二隊，但季後賽的臀傷讓他追求複數年大合約的希望破滅，上季結束後只和金塊簽下200萬美元合約。

湯瑪斯表示，金塊允許自己有充足時間準備好，直到恢復百分百健康，只是等他回到球場，球隊的季後賽旅程卻沒他發揮空間。

「當我從局外看，我明白，我錯過50場比賽，而球隊正處於比賽狀態，當很多球員都打得如此好時，要把我排進去不是那麼簡單。」湯瑪斯表示，完全明白其他隊友不想錯過比賽的想法。

不過他也感謝金塊總裁康乃利（Tim Connelly）的支持，「我很確定，我上場時間不到他的預期，這讓人很失望，但他從不會讓這些失望情緒造成負面影響，如果沒有他，我們不會有這季的成功。」