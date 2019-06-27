NBA／不只KD和雷納德 尼克想給卡珍斯1年大約

2019-06-27 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



除了KD和雷納德，勇士隊中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）也成「大蘋果」球隊有興趣的人選。 歐新社 分享 facebook

尼克隊有意在自由市場競逐杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）和雷納德（Kawhi Leonard）等頂尖球星，除了3名人選，勇士隊中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）也成「大蘋果」球隊有興趣的人選。

尼克已經連6季被擋在季後賽之外，剛結束的球季只留下17勝65敗戰績，更寫下隊史最差，新球季勢必想要反彈，球團據傳動作頻頻，想招募頂尖球星力挽頹勢。

美國《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）還指出，根據聯盟消息來源透露，若是競逐杜蘭特失利，尼克又想在2020年能清出薪資空間，今年夏天有意和卡珍斯報價一張價值不斐的1年合約。

28歲的卡珍斯將在8月滿29歲，他的問題在於有腳傷舊疾，能維持身手多久打問號；卡珍斯仍今年夏天獲得複數年合約機會不是太大，這也是為何尼克的1年合約可能打動卡珍斯，讓他有在一次證明自己機會。

卡珍斯上季受阿基里斯腱傷勢所苦，今年初才重回球場，不過他在勇士的第一年賽季終於首嘗季後賽滋味，但首輪又成傷兵，直到總冠軍賽才重新復出。他想要複數年合約不是新聞，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）去年曾說，相信卡珍斯不會續留勇士，不過總冠軍賽結束後改口，認為球隊雖無法開出高價，卡珍斯動向仍難說。