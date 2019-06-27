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NBA／唐西奇奪新人王 獨行俠老闆盼他因此受激勵

2019-06-27 10:30聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

獨行俠隊超級菜鳥唐西奇（Luka Doncic）擊敗老鷹楊恩（Trae Young）、太陽隊艾頓（Deandre Ayton），脫穎而出奪下年度最佳新秀殊榮，獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）希望唐西奇能因為獲獎而受到激勵，不斷超越自我。

20歲的唐西奇在去年首輪第三順位被老鷹選中，隨後老鷹與獨行俠達成協議，唐西奇與楊恩就在去年選秀會上被交易互換，因此兩人的表現更受到矚目。

而日前NBA年度獎項結果出爐，唐西奇擊敗楊恩及艾頓奪下新人王獎項，他在受訪時表示，下個賽季會努力幫助球重返季後賽舞台。

唐西奇說：「我和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）還很年輕，所以我認為我們需要得到一些幫助，需要一些球員能夠為我們提供幫助，但就算沒能如願完成補強，我們也會努力打進季後賽，我已經等不及新球季到來。」

看到唐西奇在菜鳥年就有亮眼成績，一舉奪下年度最佳新秀殊榮，獨行俠老闆庫班也希望這個獎項能激勵唐西奇更進一步，「我不知道獲獎是否會對球隊及他的知名度帶來影響，但這對唐西奇而言絕對是好事。希望獲獎能激勵他成為聯盟最佳，讓他不斷超越自我，這是最令人興奮的部分。」

2018-19年球季唐西奇出賽72場，場均32.2分鐘能貢獻21.2分、7.8籃板、6助攻及1.1抄截，不過球隊例行賽只繳出33勝49負的戰績，在西區排名倒數第二，且從2016年之後連續三年都無緣季後賽。

老鷹楊恩Kristaps Porzingis
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