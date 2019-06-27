NBA／恐被火箭當交易籌碼 塔克：這就是生意

2019-06-27 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



對於自己恐成為交易籌碼的火箭前鋒塔克表示，這就是生意，圖為他出席頒獎典禮時。 路透 分享 facebook

休士頓火箭季後賽再度不敵勇士隊，止步西區季後賽次輪，今年夏天他們希望透過補強，在下個賽季繼續朝爭冠目標前進，有報導指出，火箭正向聯盟中擁有寬裕薪資空間的球隊兜售卡佩拉（Clint Capela）、葛登（Eric Gordon）及塔克（PJ Tucker）等人，對於自己恐成為交易的籌碼塔克表示，這就是生意。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，火箭希望從這三名球員身上得到首輪選秀權的回報，這樣他們就可以在與76人關於巴特勒（Jimmy Butler）的近一步交易中使用它們。

塔克在2006年被暴龍隊選中，不過他表現並不出色，只打了17場就被裁掉，之後他轉戰歐洲，輾轉多年後才又回到NBA賽場上，之後他在2016年和火箭簽署了4年3200萬美元的合約，在例行賽和季後賽都有穩定且不俗的發揮。

但隨著火箭再度爭奪總冠軍失利，球隊也積極展開補強，「沃神」就報導火箭有意兜售這三名球員，對自己可能再度被擺上交易市場，塔克説：「情況就是這樣，這就是生意的一部分，在火箭的這兩個賽季，不論是例行賽還是季後賽，我每晚都打出我最佳表現，其他的事不是我能控制的，我能控制的一切就是做我做的事情。」

塔克表示，對於交易你可能感覺有些失望，但他理解在NBA，所有球員的來去都只是生意的一部分，「我之前選擇來到火箭，在自由球員市場上放棄其他球隊，這是那時我想做的事。而這就是生意，我必須坐下來等著看看，就像其他人一樣。」