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NBA／沃神報導 杜蘭特跳脫合約成自由球員

2019-06-27 08:13聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

日前美媒報導多倫多暴龍球星雷納德（Kawhi Leonard）已拒絕執行下一季2130萬美元的球員選項，成為自由球員後，今年夏天動向同樣受到矚目的勇士隊球星杜蘭的（Kevin Durant），也將宣布不會執行下賽季的球員選項，成為自由球員。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，杜蘭特決定不會執行下個賽季的球員選項，他將跳脫3150萬美元合約，成為不受限自由球員；而目前正在紐約養傷的他，在作出決定後，也持續與經紀人卡萊曼（Rich Kleiman）評估自由市場選項。

杜蘭特在今年季後賽先是拉傷右小腿，缺陣近一個月後在總冠軍賽第五戰歸隊，不過他復出僅12分鐘又傷退，最終確診為阿基里斯腱斷裂，2019-20年賽季可能完全報銷，但他仍是今夏自由市場受矚目的重點球星之一。

根據「沃神」報導，杜蘭特決定成為自由球員後，也透過卡萊曼通知了金州勇士總管麥爾斯（Bob Myers）此事；至於杜蘭特的下一步，外界認為紐約尼克、籃網和快艇隊都在他的考慮之中，當然也可能與勇士續約。

若是杜蘭特選擇與勇士續約，他可簽下一紙五年2.21億、年薪4420萬美元合約，不過與其他球隊簽約，最高則只有4年1.64億、年薪4100萬美元。杜蘭特在上個賽季共出賽78場比賽，場均出賽34.6分鐘繳出26分、6.4籃板、5.9助攻。

杜蘭特勇士自由球員
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