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年度MVP來得太晚 NBA頒獎典禮沒人看

2019-06-27 07:00周汶昊 Wen-hao Chou

一年一度的NBA頒獎典禮結束了，今年由公鹿的安戴托昆波拿下最受矚目的年度最有價值球員獎。儘管現場新科MVP的演說氣氛一如以往動人，聯盟也挖空心思希望創造更熱的話題，主持人也從今年總冠軍賽的話題歌手德瑞克，一路換到俠客歐尼爾，然而在全美的收視人口卻是連續三年下滑。許多專家及球迷認為這樣的頒獎典禮需要變革，才能達成一開始聯盟設定的目標。

歐尼爾使盡全力載歌載舞，還是無法救起NBA年度獎項頒獎典禮的收視率，應該罰自己登...
歐尼爾使盡全力載歌載舞，還是無法救起NBA年度獎項頒獎典禮的收視率，應該罰自己登上五大好糗選項。 美聯社
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從2017年開始，聯盟改變以往只由總裁舉行記者會，透過媒體公布年度得獎名單的作法。聯盟會在五月先公佈相關獎項的入圍名單，然後在每年選秀會結束之後的第一個星期一，舉行正式的年度頒獎典禮並進行現場轉播。第一屆於紐約舉行的公開儀式中，雷霆的衛斯布魯克就是從NBA總裁手中接過MVP獎座。

這場被稱之為「NBA Awards」的年度盛事今年才是第三屆，咸認是效法美式足球聯盟NFL的作法，也是新任總裁席佛上台之後的相關新政之一，企圖為球員及聯盟相關專業人士創造一個聚會及發光的舞台。此舉雖然有助於球員的形象聚焦及媒體的公關宣傳，對於聯盟文化及傳統的塑造也有助益，但從收視率來說卻一直比不過對手NFL。

NFL是從2012年開始舉行年度頒獎典禮「NFL Honors」，至今已經舉辦了8屆，雖然至今收視率都未曾超過第一屆的2.2，甚至有三年跌到1以下，但在震盪的走勢中，它的單屆收視人口曾一度在2015年衝到四百七十萬，今年二月份的第八屆頒獎典禮收視率已經連續兩年上升到2.1，八年平均下來也有三百七十二萬人。

相比之下，NBA Awards的收視表現卻是一路走跌，從第一年的一百七十九萬人，到去年的一百二十一萬人，今年剛公佈的收視數字則是一百一十一萬人，又掉了百分之八。不只和NFL的數字差了三倍有餘，甚至比不上NBA自己例行賽的收視表現。頒獎典禮連續三年都在負責轉播NBA賽事的有線頻道TNT播出，上一季TNT播出的NBA例行賽平均有一百四十九萬的收視人口，但這最終的頒獎典禮卻沒辦法吸引更多的球迷觀看。

魔術強森(左)與柏德(右)同領終身成就獎，是今年頒獎典禮一大熱門話題，但可惜只有...
魔術強森(左)與柏德(右)同領終身成就獎，是今年頒獎典禮一大熱門話題，但可惜只有110萬人觀看。 美聯社
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此一收視不振的原因有很多，有專家拿NFL的例子來對比，從兩者之間的差異中找出可能的解釋和解決辦法。以NFL Honors來說，每一屆的頒獎典禮是在該年超級盃的主辦城市舉行，並在超級盃的前一晚，由該年取得超級盃轉播權的電視頻道獨家播出。和其他強調現場直播的頒獎典禮不同，NFL的頒獎典禮是預錄放映的電視節目。

至於NBA Awards到目前為止，都是在紐約或是洛杉磯近郊擇地舉行，時間點都是在總冠軍賽及年度選秀會結束之後，並由單一電視台負責製播。相比之下，NFL的頒獎典禮是年度總冠軍賽的一部分，像是為聯盟的球季做一個總結，並為超級盃熱身造勢，讓球迷提前鎖定該年播出的電視頻道，一舉衝上年度收視的最高潮。

而NBA的頒獎典禮感覺上卻拖了好久，連決賽MVP都出爐了，但年度MVP是誰還不知道。一路等到年度選秀狀元也出線了，所有該年度的話題及收視最熱點都過去了之後，聯盟才總算公佈結果，也難怪收視的表現無法相互加乘，更讓這個新興的聯盟活動顯得孤掌難鳴。

NBA年度獎項拖太久才公佈，即使字母哥展現感性的一面，也沒辦法吸引太多的目光。 ...
NBA年度獎項拖太久才公佈，即使字母哥展現感性的一面，也沒辦法吸引太多的目光。 美聯社
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一般來說，總冠軍賽結束，就是一個職業聯盟一年球季的終點。對NBA來說，六月舉行的選秀會，以及接下來七月的自由球員市場交易，都是各家球隊為下一個球季進行的準備。而對球迷來講，無論這一個球季表現如何，在心理上已經準備好要迎接新的球季。偏偏在選秀會結束不久，還有一個聯盟創造出來的「最終章」，也難怪許多球迷並不買單。

當然，NBA之所以要等到總冠軍賽結束才舉行頒獎典禮，也有其實際執行上的考量。其中最主要的原因，還是想要讓這些入圍的頂尖球員專心準備比賽。若是被提名的球員有打進總冠軍賽，硬是要他們來參加頒獎典禮，無疑在身體或或心理上都是個額外的負擔。

不過，以今年為例，幾個最重要的獎項入圍名單當中，只有暴龍的席亞康一人有打總冠軍賽，最終他也拿下最佳進步獎。入圍對於球員備戰總冠軍賽的影響，在今年可說是非常的小。就算入圍MVP的球員都有打進總冠軍賽，若是舉行時間選擇得宜，參加頒獎典禮對於球員的實際影響是有辦法降到最低的。

今年打進總冠軍賽的球員中，只有暴龍的席亞康獲得年度最佳進步獎。 美聯社
今年打進總冠軍賽的球員中，只有暴龍的席亞康獲得年度最佳進步獎。 美聯社
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目前為止，NBA頒獎典禮仍是個新實驗，其結果也還沒有反映在收視率上。可能的問題來源有很多，除了舉行的時間點之外，有人說球迷需要時間培養收視習慣，有人說典禮本身沒有看頭，也有人說頒獎典禮太多太密集，像是接下來的七月十日就有另一個重要的運動獎項ESPY Award要舉行。無論如何，若是NBA想要讓此一頒獎典禮成為球迷關注的焦點，確實需要在細節上有所修正，才有辦法一路舉辦下去，並成為聯盟的年度盛事及傳統。

周汶昊 Wen-hao Chou

周汶昊（Wen-hao Winston Chou），這個名字的唸法是「問號」，也成了我的綽號。喜歡問問題，也熱衷於找答案，目前人在亞特蘭大附近唸運動行銷。有一個摯愛的知音和兩顆照映彼此的星。
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