NBA／壓軸好戲成安慰獎？ 頒獎典禮好冷場

2019-06-26 17:43 台灣醒報 台北報導



公鹿字母哥安戴托昆波，獲選為年度MVP，隊史第二人， 美聯社 分享 facebook

NBA頒獎典禮雷聲大雨點小？25日舉行完年度頒獎典禮後，不少外媒都批評典禮過於無趣，首先是時間點，NBA在總冠軍結束後即公佈FMVP，卻等隔週才揭曉季賽MVP，但看在巨星眼裡，無緣冠軍戒指、拿個季賽MVP與安慰獎又有何不同？其次是太多球星缺席，從MVP三大人選僅獲獎者字母哥出席即可明白：答案早就被揭曉。

壓軸好戲成安慰獎？

根據《雅虎體育網》報導，NBA一直以來都想把影響力傳達到場外，並囊括整個休賽期，因此會選擇將頒獎典禮選在休賽期的一開始，用來填補選秀日與夏季聯賽中的空白期，讓全球的籃球瘋能不間斷，但這便成外媒詬病的點。

外媒認為，整個賽季從夏季聯賽開始，再到總決賽，長達約9個月的拼戰為的就是那枚冠軍戒；然而，總冠軍賽的勝敗與FMVP都會在球季最終戰後就公佈，相對而言，頒獎典禮足足慢一週以上，而且頒發的是季賽MVP獎項，考量到本季奪獎的字母哥並未奪冠，拿到這個季賽MVP獎項仿若聯盟給的「安慰獎」。

出席名單星光黯淡

況且，本次太多球星都缺席，甚至連最終大獎、季賽MVP的三大候選人齊二都沒出席，這個獎項雖然在季賽途中就被各大媒體撰文分析過，也都判斷字母哥奪魁機率高，但至少留有一點懸念對於頒獎典禮較為好看；但從另外2名候選人哈登在中國參加活動未出席、喬治早已度假去來看，壓軸大獎都提早透露、已無可看性。

《Spin網》甚至以奧斯卡頒獎典禮來比喻，奧斯卡頒獎之所以動人、扣人心弦，就是要看所有人臨場角逐，輔以獎項公佈當下的幾家歡樂、幾家愁，才有故事性，更能吸引人看。

此外，作為主持人的「鯊魚」歐尼爾也遭批是冷場元兇，基本上頒獎典禮已經夠缺大咖，歐尼爾用來炒熱氣氛的話語還很有「年代」，他一如預期開同時代名宿如巴克利的笑話，但出席的球星一大票都是新人，像是最佳新人唐西奇與楊恩等人根本無法對歐肥的笑話有共鳴。

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