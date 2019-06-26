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NBA／湖人下波補強 詹皇前隊友被點名

2019-06-26 16:46聯合報 記者曾思儒╱即時報導

詹皇在騎士的前隊友考佛，被美媒點名可做為湖人下波補強對象。 歐新社
詹皇在騎士的前隊友考佛，被美媒點名可做為湖人下波補強對象。 歐新社
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換來戴維斯（Anthony Davis）後，湖人隊還要做什麼補強？美國《Yahoo Sports》資深記者海恩斯（Chris Haynes）提出看法，建議湖人若是發先薪資空間有限，可以找幾位「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的前隊友來洛杉磯合體。

第一位被點名的是射手考佛（Kyle Korver），他剛結束的賽季從騎士隊被交易到爵士隊，場均貢獻8.6分，三分線命中率3成96；他2016到17球季從老鷹隊被交易到騎士就和詹姆斯共事過。

海恩斯的看法是，考佛剛被交易到灰熊隊，不過許多人認為他會被買斷合約，這時就會是紫金軍團的機會，「我們都知道湖人需要射手，這是他們上季的弱點，所以把他找來會有很大的提升。」

另一位被點名的是詹姆斯老友史密斯（J.R. Smith），33歲的史密斯上季僅出賽11場比賽，但受惠於和騎士簽下的4年5700萬美元合約，就算出賽場次寫生涯新低仍賺進大把銀子。

海恩斯提到，史密斯可能遭騎士揮棄，若是如此，相信他最終會加入湖人，「記住，史密斯的合約有項條款，如果這個月底他還沒被交易，我相信他大部分合約下季都會獲得保障，這是為何騎士會有所動作，或是透過交易得到些什麼。」

不管考佛或史密斯都有外線能力，且和詹姆斯都不陌生，或許是上季外線命中率排聯盟倒數第二的湖人可以考慮的選擇。

湖人騎士詹姆斯
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