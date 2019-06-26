NBA／KD裹石膏現身紐約 蘇活區趴趴走

2019-06-26 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



杜蘭特哥哥在社群上傳KD在紐約蘇活區散步的照片，他右腳雖被石膏包覆，但面帶笑容，精神看似很不錯。 歐新社 分享 facebook

兩周前動了阿基里斯腱手術，勇士隊球星杜蘭特（Kevin Durant）已經開始「趴趴走」，他的哥哥東尼（Tony Durant）今天就上傳一張杜蘭特在紐約蘇活區散步的照片，杜蘭特右腳雖被石膏包覆，但面帶笑容，精神看似很不錯。

杜蘭特今年西區季後賽第二輪碰火箭隊時傷到小腿成傷兵，總冠軍賽第5戰雖復出，上半場沒打完就再度受傷退場，診斷後是阿基里斯腱斷裂，他立刻飛往紐約，由醫生歐麥利（Martin OMalley）動刀。

這次傷勢讓杜蘭特2019到20賽季可能完全報銷，不過他仍是自由球場眾所矚目的重點球星，他可能的落腳處隨著自由市場即將開啟也有多個版本。勇士球團已表態願意留下杜蘭特，另有多支球隊對去年奪下總冠軍賽MVP的大將有興趣，包括紐約兩支球隊尼克隊和籃網隊；另有美媒報導，原本也想網羅杜蘭特的快艇隊和76人隊已退出角逐行列。

本周關於杜蘭特的消息也不少，先是《Bleacher Report》報導杜蘭特對勇士在受傷事件的角色感到不高興，但《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）又撰文，寫杜蘭特對勇士球團並沒負面看法。