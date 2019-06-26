NBA／傳簡訊挽留雷納德 暴龍總管：已建立互信

2019-06-26 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



暴龍總管決心續留北國，也對兩度總冠軍賽MVP雷納德（Kawhi Leonard）在新球季續披暴龍戰袍信心滿滿。 路透 分享 facebook

暴龍營運部門總裁尤基利（Masai Ujiri）對巫師隊的挖角不為所動，決心續留北國，也對兩度總冠軍賽MVP雷納德（Kawhi Leonard）在新球季續披暴龍戰袍信心滿滿，相信雷納德會很滿意合作的這一年，且建立互信。

暴龍隊高捧隊史24年首冠，48歲的尤基利居功厥偉，他透露周一曾傳簡訊給雷納德，且近日也與雷納德的叔叔羅伯茲（Dennis Robertson）交換意見。

「我們就拭目以待吧。」尤基利對雷納德重返多倫多是抱持信心，「他是我們的一員，也是陣上的超級球星，我們會靜候佳音。」

去年就是尤基利啟動交易，從馬刺交易來雷納德和格林（ Danny Green），成功打造奪冠班底，尤基利說，「留住班底會是我們的第一優先。」

尤基利表示，讓雷納德重返的三大指標，就是健康、信任和成功。他還對雷納德表達，球隊陣容缺一不可，並強調暴龍後勤的重要性，「贏得總冠軍後，相信他也瞭解到我們的本質，球團醫療團隊與他的個人醫療團隊彼此互相配合，將他推上頂端。」

尤基利在總冠軍賽因在場邊與保全動武吃上官司，但尤基利的幕後策畫功力仍被推崇，傳出巫師隊欲以高薪挖角，但尤基利心意已決，「我熱愛這裡，我的家人也是。我的孩子都是加拿大人，你也希望為這裡拿下更多冠軍，我的心已獻給多倫多。」