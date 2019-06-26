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NBA／火箭找巴特勒組三巨頭 只能靠先簽後換

2019-06-26 09:50聯合報 記者林宋以情╱即時報導

火箭想找巴特勒組三巨頭，受制於薪資空間，只能透過先簽後換方式。 歐新社
火箭想找巴特勒組三巨頭，受制於薪資空間，只能透過先簽後換方式。 歐新社
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金州勇士迎接新球季的戰力吃緊，火箭隊把握機會，據傳六月底將大動作爭取巴特勒（Jimmy Butler），與哈登（James Harden）、保羅（Chris Paul）組三巨頭挑戰總冠軍；由於火箭隊已達薪資上限，得仰賴76人隊，先簽後換方式讓巴特勒轉戰休士頓。

眼見湯普森（Klay Thompson ）、杜蘭特（Kevin Durant）歸隊時間未明，火箭隊下季有望一奪西區霸主地位，目前傳出鎖定球星巴特勒，但首要解決就是薪資上限問題，得靠76人隊先簽後換才能解套，不過76人隊也並未完全放棄留住陣中主力，巴特勒的態度成為關鍵。

目前傳出76人隊可能對巴特勒提出5年1.90億美元（約台幣59.64億元）或4年1.46億美元（約台幣45.82億元）合約，若巴特勒求去，就有可能與火箭隊協議先簽後換。

不過據沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）分析，若火箭希望自交易獲得巴特勒，可能得付出中鋒卡佩拉（Clint Capela）、葛登（Eric Gordon）、塔克（ P.J. Tucker）三者中兩人，作為交易籌碼，才能換得巴特勒。76人隊也可留住哈里斯（Tobias Harris）和瑞迪克（JJ Redick）。

火箭隊在去年就曾向灰狼隊極爭取巴特勒，甚至傳出有意提供4個首輪籤，不過最終灰狼選擇與76人隊交易。

巴特勒76人灰狼
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