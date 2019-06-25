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NBA／拒絕媒體參加記者會 尼克遭罰5萬美元

2019-06-25 21:06聯合報 記者曾思儒╱即時報導

NBA選秀會上周落幕，但尼克隊因拒絕讓《紐約每日新聞》參加選秀會後的記者會，違反聯盟規定，今天遭官方罰款5萬美元（約新台幣155萬元）。

尼克選秀會上挑中巴瑞特（RJ Barrett）和密西根大前鋒布拉代基斯（Ignas Brazdeikis），但當其他紐約媒體受邀參加介紹兩位新人的記者會，《紐約每日新聞》卻被拒於門外，這樣行為已違反聯盟的媒體平等規則。

美國職業籃球作家協會（The Professional Basketball Writers）昨天已發表聲明譴責尼克，認為此舉是「不專業和不被接受」，聲明中直接點名尼克老闆多蘭（James Dolan），「多蘭過去之前就曾說，禁止《紐約每日新聞報》員工在記者會上發布訊息，事實上，他唯一傳達的訊息就是他是個惡霸。」

這已非多蘭第一次和《紐約每日新聞報》槓上，去年12月，當《紐約每日新聞報》刊載多蘭可能賣掉尼克的新聞後，該報專欄作家邦迪（Stefan Bondy）就被禁止進入尼克總裁米爾斯（Steve Mills）的記者會。

聯盟公告則表示，尼克明白已經違反聯盟媒體規定，聯盟未來也會繼續按照既有政策，保障媒體採訪權利。

尼克選秀布拉
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