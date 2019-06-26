選秀會無驚奇 灰熊不佔尼克便宜可惜了

今年的美國職籃NBA選秀於上週四結束，選秀會上沒有爆出大驚奇，狀元、榜眼、探花依序「正常排列」，紐奧良鵜鶘、曼菲斯灰熊與紐約尼克分別選入威廉森(Zion Williamson)、摩朗特(Ja Morant)與貝瑞特(R.J. Barrett)。灰熊隊更是於日前立即安排了摩朗特正式加入球隊的記者會，重建工程已開始正式進行。

看似按照劇本安排的選秀，其實在第二與第三順位上有爭論。就在選秀前幾天曼菲斯當地的「商業上訴報」(The Commercial Appeal)籃球評論作家吉安諾托(Mark Giannotto)寫了一篇文章，建議灰熊隊應該嚴肅考慮選擇杜克大學的大一得分後衛貝瑞特而非事先設定的摩朗特，不過最後灰熊隊還是打安全牌，先是在選秀前將當家控衛柯利(Mike Conley)交易至猶他爵士隊，等於擺明了將一號位置空出來，並讓人不意外地選擇了各界一致認為選秀會上第二優秀的摩倫特。

灰熊在第二順位選擇預期中的摩朗特，算是安全牌，但少了一點創意與冒險。 美聯社 分享 facebook

2014年美國好萊塢上演了一部片叫「Draft Day」(台灣譯為「超級選秀日」)，戲裡男主角凱文柯斯納(Kevin Costner)飾演虛擬的美足克里夫蘭布朗隊總管(G.M.)，他在面對球隊老闆、球迷、各界批評與聲浪壓力下，打了一副選秀好牌，策略性的用佯攻、策略談判和選秀順位交易，成功地將包含狀元和一心想加入布朗隊的新秀跑鋒一舉納入，將防守與攻擊球員兩空缺同時補齊，完成了不可能的選秀任務。

其實灰熊隊要是真的夠奸詐、會操作的話，應該好好利用這第二順位，打出一副成功的策略，這可以分別從貝瑞特與摩朗特兩人的比較和球隊需求來說。

凱文柯斯納(右)在電影「超級選秀日」中大玩爾虞我詐的談判遊戲，最後在選秀會中完成不可能的任務。 歐新社資料照片 分享 facebook

先談尼克隊成功「撿到的」探花貝瑞特，他在兩年前從高中畢業時，曾經是當時名震天下、全國第一號籃球高中生，當時狀元威廉森的名聲根本不如他，尤其貝瑞特是加拿大籍，在2017年時參加世界盃19歲級以下男子籃球賽時，他一舉帶領加拿大隊取得該國首次冠軍，其中在準決賽遭遇美國隊時，貝瑞特一個人殺紅眼的得了38分、13籃板與5次助攻，以99比87將美國隊打掉，讓美國隊最後只能爭季軍。

貝瑞特去年以全國高中生狀元身分，風光的進入了大學男籃第一志願杜克大學(Duke University)，表現也不俗，平均22分、7籃板、4助攻，也是杜克歷年來少有如此成績的大一新人，不過球迷與世俗眼光總是喜歡精彩有味道的球風，所以在媒體前貝瑞特的吸睛度是不如威廉森的。但是相信大家都不會否認，所謂的「NBA ready」(是否已有具NBA的純熟球路與心態)，貝瑞特應該會是在威廉森之前的。而且未來貝瑞特在NBA的成就與發展不見得會比威廉森來的差。

貝瑞特在NCAA心態成熟，未來在NBA的發展速度可能更快與更穩定。 美聯社 分享 facebook

相反地，摩朗特之所以會被事先預測為第二順位，除了他自己本身的球技沒話說之外，與他的球路發展和目前NBA賽事所需要的劇情也息息相關。摩朗特身高6呎3吋，體型剛好適中，加上出自於中西部小學校，很多人把他比擬為更有爆發性的NBA當紅後衛里拉德(Damian Lillard，出自於猶他州Weber State大學)或是國王隊的福克斯(De’Aaron Fox)。

摩朗特身體素質好、有爆發力、投射姿勢也不錯，加上切入與轟炸籃框的優質能力，沒有人認為他不具前三順位的資格。不過摩朗特之前受過膝傷，才剛剛動過微創手術，而且選秀會後也確認不參加即將舉辦的夏季新秀邀請賽。這膝傷可大可小，嚴重一點的話會成為未來的發展隱憂。加上摩朗特身體方面略顯單薄，這在大學時還可以，進入NBA後他需要增肉。因此貝瑞特與摩朗特的總評分其實差不了太多。

灰熊隊與尼克隊在選秀會之前很久一段時間，就紛紛已經露出底牌，這其實對兩隊都不是很好，尤其對於晚一順位的尼克隊更不好，最糟糕的是灰熊隊沒有利用尼克隊早掀底牌這一事上趁機敲一筆，更是總管階層的一個隱形失誤。

根據包含商業上訴報球評吉安諾托在內，有一群專家根本就認為貝瑞特應該排在摩朗特順位之前，貝瑞特優質的投射能力、左撇子習性和具備的領袖氣質，不但讓人看好他是未來的哈登(James Harden)，尼克隊在沒有抽到狀元籤後，早就將他鎖定，並認為他是繼尼克老一代射手休士頓(Alan Houston)的新接班人。而且據說貝瑞特除在NBA公辦的新秀測試出現後，就只參加了尼克隊邀請的測試。這很明顯看出尼克隊的死心與決心。

灰熊隊今年4月才重新將教練與管理階層重新整頓，負責執行操盤這次選秀的是由剛被升任的年輕才俊克萊門(Zach Kleiman)主理，在這件事上他看似做了該做的工作，但經驗方面稍嫌稚嫩。第一、他不應該太早讓各界知道灰熊隊屬意的是摩朗特，讓外界尤其尼克隊猜不透而著急。第二、在一旦清楚了尼克隊要的是貝瑞特的情況下，他應該來一場諜對諜、虛實不清的諜報遊戲，迫使尼克隊與灰熊作順位交易的買賣。根據市場行情從第三順位換第二順位，應該價值未來的一支第一輪中後段順位。灰熊沒有利用此機會向「紐約客」宰一頓，是可惜了。

最重要的還是貝瑞特本身的身手，算是這次選秀會前三順位的獲選球員中最成熟的(當然讀者也可以解讀成可開發塑造性最低的)。

文末在此引用上訴報球評吉安諾托調出來的例子：過去的五年NBA選秀會上，除2015年之外，從2014年至2018年，至少打到目前為止的表現，都是第三順位發展得比第二順位好。

唐西奇(Luka Doncic)壓過巴格利(Marvin Bagley III)、泰托姆(Jayson Tatum)勝過鮑爾(Lonzo Ball)、布朗(Jaylen Brown)略贏英格倫(Brandon Ingram)、安比德(Joel Embiid)更是遠遠地將帕克(Jabari Parker)甩在後面！

經過兩個球季的考驗之後，2017球季選球探花泰托姆(右)的表現反而遠勝過榜眼鮑爾(左)。 2017-18 Panini 球員卡 分享 facebook

我們一起看看2019年班是否延續傳統……..