NBA／強森閃辭喊驚訝 湖人老闆：球隊方向正確

2019-06-25 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



魔術強森今日出席NBA頒獎典禮，領取終身成就獎。 美聯社 分享 facebook

4月閃辭湖人隊籃球營運總裁的「魔術」強森（Magic Johnson）今天在NBA年度頒獎典禮上領取終身成就獎，前老闆巴斯（Jeanie Buss）也在現場，她表示沒想到強森會遞辭呈，不過球隊目前是「走在正確方向」，目標就是重返季後賽。

強森辭職後曾抨擊湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）是背叛者，這是「背叛說」後巴斯首度公開受訪，對於強森和佩林卡的狀況，她表示「無可奉告」，她要做的就是確保球團一切無恙。

「當強森辭職時我很驚訝，我並沒預期，但所有事情都要運轉，每個球團都在前進和改變，準備新的球季。」巴斯之後補充說，雖沒預料強森會離開，但球隊現在處於很好的位置，也走在正確道路上，正根據球隊計畫準備新球季。

她也提到，自己全權信任佩林卡，不論外界有什麼解讀或猜測，球隊都有自己政策，「我非常開心，我認為我們方向正確，但也還有些工作要做。」她預告說，湖人會有許多改變，請球迷多點耐心，球隊絕對會再讓洛城引以為傲。

「魔術」強森離開後，巴斯的閨密琳達（Linda Rambis）、琳達老公藍比斯（Kurt Rambis）加入湖人決策團隊，儘管兩人備受爭議，巴斯仍力挺自己人，她也強調，球團目標很明確，「就是重返季後賽。」