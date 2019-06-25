親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

女學生從獎狀拉出嗆韓紙片 韓國瑜制止：這有點敏感

蔡英文民調領先群雄 黃暐瀚分析有這4個原因

運動筆記閃愛螢光2019臺中城市半程馬拉松報名資訊
健行筆記新竹尖石李崠山屯野生台山、石麻達山連走
NBALarry Bird & Magic Johnson傳奇生涯回顧年度MVP得主- Giannis Antetokounmpo (2018-19賽季)

NBA／「新俠客」搶本尊風采 典禮最大笑點

2019-06-25 16:06聯合報 記者曾思儒╱即時報導

美國藝人傑法洛模仿頒獎典禮主持人「俠客」歐尼爾的橋段成頒獎典禮一大亮點。 美聯社
美國藝人傑法洛模仿頒獎典禮主持人「俠客」歐尼爾的橋段成頒獎典禮一大亮點。 美聯社
分享

NBA年度頒獎典禮今天在加州聖塔莫尼卡落幕，公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）獲得壓軸公布的MVP獎項，致詞落淚的畫面令人動容，而美國藝人傑法洛（Jay Pharoah）模仿頒獎典禮主持人「俠客」歐尼爾（Shaquille ONeal）的橋段也成典禮一大亮點。

歐尼爾擔任頒獎典禮主持人，不改詼諧作風，除了開老鮑爾（LaVar Ball）和鮑爾（Lonzo Ball）父子玩笑，自身也成為節目「笑」果之一。

以模仿出名的傑法洛在典禮尾聲扮成「新俠客」，雙眼故意「失焦」，再搭配低沉嗓音，和坐在身旁的史密斯（Kenny Smith）及「惡漢」巴克利（Charles Barkley）對談，就像平時歐尼爾在NBA評論節目《Inside the NBA》的模樣，讓現場笑聲不斷，堪稱今年頒獎典禮最有趣的橋段。

「新俠客」身形比本尊小了好幾號，不過傑法洛先前就曾在節目《周六夜現場（Saturday Night Live）》維妙維肖模仿歐尼爾；他也曾連續模仿美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、丹佐華盛頓（Denzel Washington）、艾迪墨菲（Eddie Murphy）、威爾史密斯（Will Smith）和克里斯塔克（Chris Tucker）等人，模仿功力有目共睹。

歐尼爾NBA鮑爾
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

NBA／字母哥奪年度MVP 淚謝母親與已逝父親

2019-06-25 12:19

NBA／完成MVP挑戰 字母哥：布萊恩點燃火焰

2019-06-25 13:53

坐擁6000萬美元薪資空間 快艇卻難成氣候

2019-06-25 07:00

湖人三巨頭計畫遇阻礙？ 小市場球隊的絕地反攻

2019-06-25 07:00

NBA／皮朋建議雷納德：續留暴龍拚衛冕

2019-06-25 10:57

NBA／暴龍首位最佳進步球員 席亞康完成父親遺願

2019-06-25 14:22

NBA／看好KD、KT續留 伊古達拉：尼克抱歉了

2019-06-25 09:29

NBA／主演《怪物奇兵2》開拍 詹皇直呼不可思議

2019-06-25 16:20

NBA／被交易到鵜鶘 鮑爾：是很好消息

2019-06-25 15:22

NBA／老鷹與拓荒者交易 貝茲摩、透納互換東家

2019-06-25 15:00

NBA／近距離散播魅力 蓋里納利預計7月訪台

2019-06-25 13:25

NBA／死敵兼麻吉 強森與柏德同領終身成就獎

2019-06-25 13:13

NBA／囊括MVP等3大獎 公鹿史上第4隊成大贏家

2019-06-25 12:28

NBA／安戴托昆波獲年度MVP 公鹿隊史第2人

2019-06-25 11:49

NBA／戈貝爾獲年度最佳防守球員 史上第9位連莊

2019-06-25 11:16

NBA／布丹霍澤奪年度最佳總教練 生涯第2度獲選

2019-06-25 11:10

NBA／快艇威廉斯3度獲最佳第六人 並列史上第一

2019-06-25 10:23

NBA／暴龍奪冠過程扮奇兵 席亞康獲最佳進步獎

2019-06-25 09:57

NBA／唐西奇榮登新人王 史上第2位歐陸球員

2019-06-25 09:47

NBA／接任CBA北控教頭 馬布瑞：是另一個開始

2019-06-25 09:43

NBA／日本新希望 八村壘加入飛人家族

2019-06-24 18:27

NBA／挽留雷納德打溫情牌 2.3萬市民上網連署

2019-06-24 18:10

NBA／屏除傷兵為患 柯瑞：本季是最有趣一年

2019-06-24 17:05

NBA／甲骨文球場相伴47年 勇士球迷不捨告別

2019-06-24 16:25

NBA／雷霆有意交易亞當斯？ 傳塞爾蒂克伺機而動

2019-06-24 16:15

NBA／密爾瓦基的榮耀 葉力奇祝字母哥奪MVP

2019-06-24 15:13

NBA／繼承《灌籃高手》熱潮 八村壘旋風襲日

2019-06-24 14:30

NBA／暴龍奪冠爆衝突 總裁動手畫面傳曝光

2019-06-24 14:16

NBA／柯利誤認猶他是城市 米契爾：這次放過你

2019-06-24 14:10

NBA／要火箭交易？ 保羅闢謠：我會留在休士頓

2019-06-24 13:16

NBA／年度頒獎典禮25日登場 歐尼爾出任主持人

2019-06-24 13:00

NBA／前隊友柏金斯再爆料 稱籃網有望簽下KD

2019-06-24 12:46

NBA／決賽遇祖母過世 羅瑞藏心底為球隊奮戰

2019-06-24 11:37

太陽選秀會操作 總管瓊斯補強快狠準？

2019-06-22 15:00

爵士整軍備戰 柯利進駐後場如虎添翼

2019-06-22 14:11

火箭的拚冠之路 該留下保羅還是哈登？

2019-06-21 07:00

頂級新秀沒份 暴龍、勇士能否靠選秀再闖決賽？

2019-06-20 07:00

湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00

勇士輸在傷兵、暴龍贏在團隊 NBA改朝換代

2019-06-14 12:21
看更多

熱門文章

日職／陽岱鋼陷冰原 可曾羨王柏融有溫暖的光

2019-06-25 07:00

NBA／安戴托昆波獲年度MVP 公鹿隊史第2人

2019-06-25 11:49

NBA／看好KD、KT續留 伊古達拉：尼克抱歉了

2019-06-25 09:29

NBA／唐西奇榮登新人王 史上第2位歐陸球員

2019-06-25 09:47

坐擁6000萬美元薪資空間 快艇卻難成氣候

2019-06-25 07:00

湖人三巨頭計畫遇阻礙？ 小市場球隊的絕地反攻

2019-06-25 07:00

NBA／字母哥奪年度MVP 淚謝母親與已逝父親

2019-06-25 12:19

NBA／屏除傷兵為患 柯瑞：本季是最有趣一年

2019-06-24 17:05

NBA／暴龍奪冠過程扮奇兵 席亞康獲最佳進步獎

2019-06-25 09:57

NBA／快艇威廉斯3度獲最佳第六人 並列史上第一

2019-06-25 10:23

NBA／囊括MVP等3大獎 公鹿史上第4隊成大贏家

2019-06-25 12:28

中職／「龍探頭」 帶出第6隊？

2019-06-25 00:09

中職／龍隊復出挑戰四連霸？聯盟認定不算

2019-06-24 17:15

世大運籃球／拿坡里團服亮相 女籃化身模特兒

2019-06-24 19:19

NBA／戈貝爾獲年度最佳防守球員 史上第9位連莊

2019-06-25 11:16

NBA／完成MVP挑戰 字母哥：布萊恩點燃火焰

2019-06-25 13:53

NBA／日本新希望 八村壘加入飛人家族

2019-06-24 18:27

NBA／皮朋建議雷納德：續留暴龍拚衛冕

2019-06-25 10:57

NBA／挽留雷納德打溫情牌 2.3萬市民上網連署

2019-06-24 18:10

中職／味全龍接觸釋出球員 葉君璋尋找領頭羊

2019-06-24 18:09

中職／林安可「二刀流」 龍隊葉總流口水

2019-06-25 00:16

MLB／金鶯對狀元捕手好大方 給破紀錄簽約金

2019-06-25 08:11

NBA／布丹霍澤奪年度最佳總教練 生涯第2度獲選

2019-06-25 11:10

MLB／洋基連27場開轟平紀錄 史丹頓夯本季首發

2019-06-25 11:08

NBA／老鷹與拓荒者交易 貝茲摩、透納互換東家

2019-06-25 15:00

網球／前球王貝克破產 獎盃等物將拍賣

2019-06-24 17:05

NBA／甲骨文球場相伴47年 勇士球迷不捨告別

2019-06-24 16:25

MLB／砲轟前隊友克蕭 葛蘭基二度棒打塞揚投手

2019-06-25 13:28

中職／彭政閔引退周門票 兄弟7月24日開放預購

2019-06-24 20:08

中職／味全龍訓練基地 魏應充宣布為斗六球場

2019-06-24 17:28

中職／龍隊回鍋助長第六隊？吳志揚：無可靠訊息

2019-06-24 18:12

NBA／死敵兼麻吉 強森與柏德同領終身成就獎

2019-06-25 13:13

溫網／哈雷十冠進補 費德勒取代納達爾當老二

2019-06-25 13:00

日職／明星賽票選結束 王柏融未進外野前10

2019-06-24 19:21

MLB／馬恰多興奮回金鶯：這次應不會被噓了

2019-06-25 09:49

NBA／接任CBA北控教頭 馬布瑞：是另一個開始

2019-06-25 09:43

伊斯特本網賽／謝淑薇過頭關 詹家姊妹拚復仇

2019-06-25 07:56

NBA／暴龍首位最佳進步球員 席亞康完成父親遺願

2019-06-25 14:22

NBA／近距離散播魅力 蓋里納利預計7月訪台

2019-06-25 13:25

NBA／被交易到鵜鶘 鮑爾：是很好消息

2019-06-25 15:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top