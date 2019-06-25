NBA／「新俠客」搶本尊風采 典禮最大笑點

2019-06-25 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



美國藝人傑法洛模仿頒獎典禮主持人「俠客」歐尼爾的橋段成頒獎典禮一大亮點。 美聯社 分享 facebook

NBA年度頒獎典禮今天在加州聖塔莫尼卡落幕，公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）獲得壓軸公布的MVP獎項，致詞落淚的畫面令人動容，而美國藝人傑法洛（Jay Pharoah）模仿頒獎典禮主持人「俠客」歐尼爾（Shaquille ONeal）的橋段也成典禮一大亮點。

歐尼爾擔任頒獎典禮主持人，不改詼諧作風，除了開老鮑爾（LaVar Ball）和鮑爾（Lonzo Ball）父子玩笑，自身也成為節目「笑」果之一。

以模仿出名的傑法洛在典禮尾聲扮成「新俠客」，雙眼故意「失焦」，再搭配低沉嗓音，和坐在身旁的史密斯（Kenny Smith）及「惡漢」巴克利（Charles Barkley）對談，就像平時歐尼爾在NBA評論節目《Inside the NBA》的模樣，讓現場笑聲不斷，堪稱今年頒獎典禮最有趣的橋段。

「新俠客」身形比本尊小了好幾號，不過傑法洛先前就曾在節目《周六夜現場（Saturday Night Live）》維妙維肖模仿歐尼爾；他也曾連續模仿美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、丹佐華盛頓（Denzel Washington）、艾迪墨菲（Eddie Murphy）、威爾史密斯（Will Smith）和克里斯塔克（Chris Tucker）等人，模仿功力有目共睹。