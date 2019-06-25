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NBA／被交易到鵜鶘 鮑爾：是很好消息

2019-06-25 15:22聯合報 記者曾思儒╱即時報導

從湖人隊被交易到鵜鶘隊的鮑爾（Lonzo Ball），首度公開發表自己看法。 美...
從湖人隊被交易到鵜鶘隊的鮑爾（Lonzo Ball），首度公開發表自己看法。 美聯社
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湖人隊被交易到鵜鶘隊的鮑爾（Lonzo Ball），首度公開發表自己看法，他對即將展開的新生活表示興奮，稱這筆交易「很好」。

湖人日前和鵜鶘完成交易，以鮑爾、哈特（Josh Hart）、英格倫（Brandon Ingram）和多個選秀權換來戴維斯（Anthony Davis），鮑爾爸爸老鮑爾（LaVar Ball）對兒子成交易籌碼十分不滿，放話這是湖人隊史最糟的交易，不過主角本人看來是平常心面對。

鮑爾在一段22秒的影片聊到交易看法，戴著帽子的他衣著輕鬆，「你可能聽到這些新聞了，就我觀點這是好消息。」他先提到自己弟弟小鮑爾（Melo Ball）打了一場不錯的比賽，表現不錯，接續就講到湖人和鵜鶘的重磅交易，「我被交易了，這很好，現在我們要把舞台帶到紐奧良，在那裡登場。」

湖人2017年選秀會以第2順位挑中鮑爾，不過鮑爾本季因傷球季提前報銷，47場比賽只留下場均9.9分、5.4助攻，沒能和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）合體太久。

如今被交易到鵜鶘，鮑爾將和新一位「選秀狀元」威廉森（Zion Williamson）同隊；威廉森曾稱鮑爾是「老派」的控球後衛，不過也讚揚鮑爾的傳球功力。

鮑爾湖人鵜鶘
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