NBA／從人球到MVP 安戴托昆波花6年登頂

2019-06-25 16:46 中央社 台北25日電



安戴托昆波奪得年度MVP，在領獎時泣不成聲。 美聯社 分享 facebook

2年前父親因心病驟逝，這成了激勵「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繼續前進的動力，他要成為聯盟裡最好的球員，在他兌現承諾的這一天，可惜父親已無法陪在他身旁共享榮耀。

NBA今天舉行頒獎典禮，年度最大獎例行賽MVP，沒有太多意外頒給了密爾瓦基公鹿全能前鋒安戴托昆波，他在領獎時泣不成聲，並哽咽地表示，每一次走上場，他都會想起自己的父親。

安戴托昆波是奈及利亞裔的希臘人，準確地來說，20歲以前，他是希臘與奈及利亞人球，他沒有合法身分，父母則是在雅典街頭販賣廉價太陽眼鏡和紀念品的小販。

安戴托昆波的父母都是運動員，爸爸是一名足球員，媽媽則是跳高選手，小時候安戴托昆波的夢想就是成為足球員，由於他優異的身高條件，被希臘一名籃球俱樂部的教練挖掘，不但幫忙介紹他的父母工作，也讓他開始接觸正規籃球訓練。

18歲那年，安戴托昆波在首輪第15順位被公鹿選中，當時他的身高是6呎9吋（約206公分），開季開打前他已長到6呎10吋（約208公分），菜鳥球季結束後，他已飆長至6呎11吋（約211公分），「希臘怪胎」不脛而走。

個性內斂又顧家的安戴托昆波，在菜鳥球季時曾發生過一個有趣的小故事，當時他把自己的薪水全部匯回希臘老家，卻忘了預留自己的車錢，他只好跑回球場比賽，所幸沿途一對老夫妻發現他好像是球隊新秀，主動停車詢問，並順道載他一程，否則比賽還沒開打，他恐怕就先累癱了。

安戴托昆波在NBA逐漸站穩腳步，也能讓父母享受好日子時，他的父親卻在2年前因心臟病驟逝，留下錯愕的一家人，今天他在領獎時也強調，即便他渾身上下都在痠痛，他依舊咬著牙繼續奮戰，因為他的父親一直以來，都激勵著他要努力打球。

至今安戴托昆波在NBA短短6年，他已是聯盟裡頂級球星，本季他場均可攻下27.7分、12.5籃板、5.9助攻，同時投籃命中率高達57.8%，都寫下職業生涯新高，在他領軍下，公鹿今年繳出60勝22負的聯盟最佳戰績，也是球隊自1980至1981球季後，相隔38年後再次突破單季60勝大關。