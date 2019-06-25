NBA／暴龍首位最佳進步球員 席亞康完成父親遺願

2019-06-25 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



席亞康成為史上第一位榮獲最佳進步獎的暴龍球員，致詞時再度提到父親對他的信念。 路透 分享 facebook

暴龍隊席亞康在NBA生涯第三年收穫總冠軍戒，今日又在個人履歷添一筆紀錄，成為史上第一位榮獲最佳進步獎的暴龍球員，他再度提到父親對他的信念，「我很高興能讓他的夢成真。」

來自喀麥隆的席亞康，本季場均出賽31.9分鐘，並把握上場機會，各項數據都超越以往，場均16.9分遠遠勝過上季的7.3分，6.9籃板、3.1助攻，三分線命中率達三成六九，季後賽場均19分、5.5籃板，擊敗眾家好手脫穎而出。

過去夢想是成為職業足球員，席亞康是在17歲才接受正規籃球訓練，2014年他正值20歲時，父親因車禍喪命，沒能完成看愛子打NBA的心願。

席亞康感謝暴龍隊，願意對來自喀麥隆骨且瘦如柴的人寄予厚望，同時也感謝雙親，稱他的母親是超級英雄，以及最後提到沒能參與榮耀的父親。

「每個知道我故事的人都知道，父親對我有多重要。」席亞康說，父親總相信有朝一日能看到兒子站上NBA殿堂，「他有過這個瘋狂的夢，家鄉的人從來都不相信他，但他總是對我深信不移。」

球團總裁尤基利（Masai Ujiri）以席亞康為榮，表示席亞康的努力故事能帶來典範，「我們在2012年在無國界訓練營遇見他，7年後他成為總冠軍成員。」