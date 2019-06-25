NBA／字母哥奪年度MVP 淚謝母親與已逝父親

2019-06-25 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



安戴托昆波拿著年度MVP獎盃與母親合影。 美聯社 分享 facebook

密爾瓦基公鹿的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），今天在NBA年度頒獎典禮擊敗雷霆隊喬治（Paul George）與火箭隊哈登（James Harden），榮膺年度最有價值球員頭銜，致詞感謝父母時，忍不住眼淚潰堤。

安戴托昆波在本季率領密爾瓦基公鹿締造聯盟最佳戰績，直闖東區冠軍賽才敗給總冠軍隊多倫多暴龍，他也成為賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）後，第二位獲年度MVP的公鹿球員，賈霸曾經三度獲此殊榮。

從NBA主席席佛（Adam Silver）手中接獲獎項後，安戴托昆波提到感謝父親時激動落淚，他的父親是在2017年逝世，「我父親總告訴我，積極爭取，但不能貪婪。我的目標就是贏得總冠軍，而我也會盡力去完成。」

安戴托昆波也追平奈許（Steve Nash），成為史上最低選秀順位獲MVP獎項球員，兩人皆是第15順位，「字母哥」並感謝母親，「妳是我的英雄，看到我的潛力，永遠在背後支持我。這只是個開端，我會盡力幫助球隊拿下總冠軍。」

暴龍隊席亞康（Pascal Siakam）拿下最佳進步獎，快艇隊威廉斯（Lou Williams）連莊最佳第六人獎，也是克勞佛（Jamal Crawford）外史上第二位三度獲最佳第六人球員。

拿下最佳教練獎的公鹿的布丹霍澤（Mike Budenholzer），上台致詞也激動哽咽，表示他自己不擅言詞，感謝媒體將票投給他。獨行俠唐西奇（Luka Doncic）則獲選年度最佳新人獎。