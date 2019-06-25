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NBA／KD、KT是否續留？ 本周將與勇士總管會面

2019-06-25 09:29聯合報 記者林宋以情╱即時報導

伊古達拉對球團留下杜蘭特(左)與湯普森(右)很有信心。 歐新社
伊古達拉對球團留下杜蘭特(左)與湯普森(右)很有信心。 歐新社
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金州勇士總管麥爾斯（Bob Myers）本周將與兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）展開面談，隊友伊古達拉（Andre Iguodala）則對球團有信心，認為兩人新球季都將會續披勇士戰袍。

杜蘭特、湯普森在總冠軍賽相繼受傷，為續留勇士之路增添變數。杜蘭特球季中就傳出有意轉戰紐約尼克，不過他總冠軍賽第五戰復出再傷右腳跟腱，新球季也確定報銷，湯普森則是在第六戰造成左膝十字韌帶撕裂，能否在下季歸隊還有變數。

儘管勇士老闆卡柏（Joe Lacob）曾霸氣宣示將用頂薪留人，球團高層和教頭柯爾（Steve Kerr）也表達誠意，盼讓兩人做出最佳選擇。柯爾不否認傷勢讓新球季陷入未知，「我只知道我們希望杜蘭特回來，基本上就是希望兩人考慮續留，並會維持球團傳統持續雙向溝通。」

目前杜蘭特已經完成手術，湯普森則預計會在本周動刀，麥爾斯表示，日期早已訂好，但並不知道確切時間。

另一方面，伊古達拉則對兩人續留持樂觀態度，深信「死亡五小」不會解體，並透露持續和杜蘭特與湯普森保持緊密聯繫，「我不認為有人會前往尼克，抱歉，不會有勇士的人。我認為他們會續留勇士，為他們獻上最好祝福。」

勇士杜蘭特湯普森
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