坐擁6000萬薪資空間 快艇卻難成氣候

NBA球季結束，終於有時間寫寫快艇─今年季後賽第一輪跟勇士打了六場，場場血戰，殺得勇士不知所措、神經緊張的那支神奇球隊。很難想像快艇沒有保羅，沒有葛里芬，更沒有中鋒喬丹和射手瑞迪克等稱得上「咖」的球星，連全隊第一外線射手哈里斯都在季中交易給76人，卻在季後賽打得勇士難以招架。

快艇在季後賽時對勇士頻出怪招，不但在第二戰打出超級大逆轉，在第五戰更是頻頻領先，讓勇士相當頭痛。 歐新社資料照片 分享 facebook

快艇例行賽時靠著無比神奇和玩命防守，硬生生的拿下西區第八，在不被看好，送走三名球星情況下擠進季後賽。快艇陣中三名主力球星是先發貝佛利，他只是一個出色防守苦工，還有兩名替補球員後衛威廉斯和矮內線前鋒哈瑞爾。

快艇為什麼難守？憑什麼搞得勇士手忙腳亂，險象環生？

因為這支平民球隊，沒有球星的快艇，攻守完全沒有「牌理」，勇士完全無法針對，無法預測，而且經常打得勇士措手不及。

大前鋒哈瑞爾的進攻武器就是快、衝、拼、搶，進攻技術粗糙不會投籃，但衝擊籃下、二波籃板和擋拆之後的接應、無球跑動、快攻，完全打中勇士內線和防守缺。哈瑞爾擅長打無球，他讓勇士內線和防守、對位疲於奔命。季後賽對勇士系列賽六戰，哈瑞爾替補出賽打出7投3投籃命中率，場均18.3分+5.5籃板，生涯最佳。

哈瑞爾從火箭打到快艇，年年都在進步，本季已成為打滿82場的可靠戰力，快艇去年花2年1200萬美元與他續約真是賺到。 歐新社資料照片 分享 facebook

威廉斯的打法和特色就是「無限單打」，切入、快攻、三分、中距離無所不能，威廉斯擅長持球，擁有球權，他是快艇得分王和戰術發起點，充分球權和自由進攻+無限單打，威廉斯的進攻方式和節奏，勇士防守根本拿他沒轍。威廉斯替補上場，季後賽對勇士六戰場均21.7分+7.7助攻，比顛峰時的馬刺吉諾布里還要可怕。

威廉斯雖然已經32歲，但兩度拿下年度最佳第六人的功力猶存，發起瘋來極難防守，遠投近射切入買犯樣樣精通。 歐新社資料照片 分享 facebook

貝佛利就是死釘死纏柯瑞或湯普森，即使對位防守高他一個頭的杜蘭特，貝佛利同樣打死不退。貝佛利對勇士六戰場均9.8分、8籃板、4.7助攻，三分球命中率4成3，籃板全隊第一。

貝佛利(右)過去在火箭時就靠強大的拚戰意識跟林書豪搶位多時，雖然投籃準度很差，但在防守時的死纏爛打常常困住對手的大咖球星。 歐新社資料照片 分享 facebook

快艇這三名核心主力打法、角色、球路完全不同，無法掌握和預測。勇士幾乎拿哈瑞爾束手無策，因為他不需要球權。對威廉斯單打、一對一、切傳投籃束手無策，威廉斯整個系列賽不斷創造神奇時刻。至於貝佛利，除了防守，他總是在重要時刻命中投籃，投出致命一擊。

完全沒有牌理的快艇，遇上攻守體系完整的勇士，如果不是勇士天賦過人、射手神準，一般球隊還真過不了關。

今年夏天快艇擁有6000萬美元薪資空間，他們有能力簽下兩名頂級球星，早早就被賭盤視為新賽季奪冠第四大熱門，奪冠賠率排名僅次湖人、公鹿、暴龍。

可惜到目前為止，勇士雙星杜蘭特和湯普森因為重傷傷停，肯定都不會跟快艇結緣，雷納德基本上留在暴龍拿五年兩億美元以上合約幾乎可以確定。快艇現在能搶的一線自由球員就只剩下厄文、巴特勒、華克和籃網後衛羅素、魔術中鋒佛西維奇。

快艇現在自由球員市場最有機會的是搶羅素和佛西維奇、華克。即使快艇能得到兩名頂級球員，新球季的打法肯定不會再像季後賽那樣無法預期、難以捉摸、很難針對，快艇也不一定還能打出季後賽讓勇士措手不及的球路與戰法。

快艇在自由市場上頂多能搶到羅素(左)和佛西維奇(右)，得一人也不見得能再打進季後賽，得兩人未必能打進總冠軍賽。 歐新社資料照片 分享 facebook

由於杜蘭特、湯普森意外傷停，加上湖人交易取得戴維斯，影響一線自由球員市場動向，厄文、巴特勒、華克都沒有跟快艇傳出互動。快艇今年夏天很可能握有6000萬薪資空間，最終卻一無所獲。如果快艇真的沒有取得更大提升與改變，繼續打爛仗和無牌理籃球，也不一定能再有機會成為西區季後賽競爭者。