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NBA／屏除傷兵為患 柯瑞：本季是最有趣一年

2019-06-24 17:05聯合報 記者林宋以情╱即時報導

柯瑞（Stephen Curry）回顧本季，雖然挑戰三連霸失利，但對面臨的挑戰格...
柯瑞（Stephen Curry）回顧本季，雖然挑戰三連霸失利，但對面臨的挑戰格外印象深刻，也是最有樂趣的一年。 美聯社
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連5年晉級總冠軍賽，金州勇士隊本季尋求3連霸夢碎，甚至在季後賽痛失兩大將，但對球星柯瑞（Stephen Curry）而言，本季所面臨挑戰格外印象深刻，他近日接受訪問坦言，今年無論例行賽、季後賽，身心靈都是最具挑戰性一次，但也是最富樂趣的一年。

勇士季後賽首輪就遭洛杉磯快艇隊嚇出冷汗，成快艇31分逆轉秀苦主，次輪2連勝後也遭火箭隊扳平，加上傷兵潮來襲，讓前進總冠軍賽之路添懸念。

柯瑞自己就在分區四強第2戰左手中指脫臼，杜蘭特（Kevin Durant）更在季後賽掛傷號長達一個月，並在總冠軍賽跟腱斷裂，湯普森（Klay Thompson）則是十字韌帶斷裂，過去贏球保證「死亡五小」被迫變陣，考驗教練團功力也測試球員臨場應變。

「今年例行賽就已經是最艱難的一年。」柯瑞接受《紐約時報》訪問表示，為了讓球隊保持最佳狀態，每晚在高強度競爭所帶來的心理層面壓力，都讓本季極具挑戰，季後賽更是如此。

柯瑞指出，屏除傷病因素，季後賽一路走來都很艱辛。但正因為挑戰更高也萌生鬥志，「這是近幾年最有趣的一次，因為第一、我們被挑戰。第二、休息室『Yo，我們就是為此而活。』的話語不曾中斷。」

本季雖然與金盃擦肩，杜蘭特、湯普森兩大將也埋下伏筆，柯瑞甚至直言，「我不知道明年球隊的先發陣容會是如何？」但他仍對勇士來年深具信心，「相信我們下季會再回到這個舞台。」

柯瑞勇士快艇
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