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NBA／密爾瓦基的榮耀 葉力奇祝字母哥奪MVP

2019-06-24 15:13聯合報 記者曾思儒╱即時報導

去年拿下國聯MVP的釀酒人主砲葉力奇，上月公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波碰...
去年拿下國聯MVP的釀酒人主砲葉力奇，上月公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波碰面，預祝他再為密爾瓦基奪下MVP。 截圖自字母哥推特
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分屬不同領域，去年拿下國聯MVP的釀酒人主砲葉力奇（Christian Yelich）和公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）上月在密爾瓦基市區首度碰頭，葉力奇也祝福入圍NBA年度最有價值球員的安戴托昆波獲獎，為密爾瓦基再添榮耀。

「這會很酷！」27歲的葉力奇形容，自己獲得MVP的感想是難以置信，若「希臘怪物」也能獲獎，會是更棒的事，「這絕對很特別，同樣城市的不同運動員都獲得MVP，這可不是常常發生，這絕對會是密爾瓦基城市和球迷的興奮時刻。」

一座城市同時產出NBA的MVP加上MLB美聯獲國聯MVP，過往已有多個前例可循，去年火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）和太空人隊「小鋼砲」亞土維（Jose Altuve）就一同為休士頓帶來好消息，1994年退役傳奇中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）和大聯盟名人堂球星貝格威爾（Jeff Bagwell）也曾為休士頓寫下紀錄。

芝加哥、波士頓、費城和洛杉磯也是擁有類似風光的城市，公牛隊「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）1988年獲得聯盟MVP殊榮，名人堂成員道森（Andre Dawson）也是當時的國聯MVP；「大鳥」柏德（Larry Bird）1986年獲得MVP時，克萊門斯（Roger Clemens）也為波士頓留下榮耀。

相較起來，密爾瓦基屬於小市場城市，釀酒人總教練康索（Craig Counsell）認為，若是安戴托昆波摘下MVP，對密爾瓦基是「巨大的勝利」，他說：「我們都很期盼，我想整州的人都是如此，我知道密爾瓦基的期待，這絕對會非常酷。身為運動迷，我很幸運能見證兩名優秀球員代表我們的城市，這讓兩支球隊都十分興奮。

NBA年度頒獎典禮台灣時間明天登場，安戴托昆波若獲獎，將成為「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）後，第2位拿下MVP的公鹿球員；他將和雷霆隊喬治（Paul George）及去年獲獎的哈登角逐年度榮耀。

安戴托昆波葉力奇NBA
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