NBA／暴龍奪冠爆衝突 總裁動手畫面傳曝光

2019-06-24 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



營運部門總裁尤基利在進場與羅瑞慶祝前，與勇士保全發生衝突事件持續延燒，如今傳出他先動手照片。 美聯社 分享 facebook

暴龍隊開心迎接隊史第一座NBA總冠軍同時，球團籃球營運部門總裁尤基利（Masai Ujiri）卻被爆出和勇士隊球場保全發生衝突，今天美國加州阿拉米達郡警長辦公室（Alameda County Sheriffs Office）表示獲得一張尤基利動手的照片，但最終並沒展示出來。

場外插曲發生在總冠軍賽第6戰，暴龍作客勇士主場甲骨文球場，比賽獲勝後尤基利打算進場和球員一起慶祝，卻被勇士保全阻擋；最初傳出尤基利有推保全，之後有目擊者和美聯社指認尤基利並沒動手，如今阿拉米達郡警長辦公室又說握有尤基利出手照片。

Raptors president Masai Ujiri couldn’t get on the court to celebrate after an alleged altercation with a sheriff.



Kyle Lowry pulled him away from the mess and hugged Ujiri, who was visibly upset.



Powerful. pic.twitter.com/nrQwB0eyix — Complex Sports (@ComplexSports) June 14, 2019

ALTERNATE FAN ANGLE: You can see Masai Ujiri apparently yelling back and forth with the Police Depty he had an alleged incident with.



Kyle Lowry finally pulls him away to celebrate the #Raptors championship.



(via LIN17KD19/IG) pic.twitter.com/LH6tZote2J — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 14, 2019

「我們打算展示，的確有人們說的犯罪行為發生。」阿拉米達郡警長凱利（Ray Kelly）表示，照片沒有拍攝到尤基利攻擊保全臉部的畫面，但就掌握的情況是尤基利有動手，警方將持續調查。

尤基利和保全發生衝突的起因在於想進場同慶卻遭阻止，阿拉米達郡警長辦公室表示，當時尤基利有展示NBA通行證，但並沒得到保全可以進入球場的許可，不過阿拉米達郡警長辦公室原本要展示獲得的最新照片，最終並沒和媒體公開。

暴龍還沒對照片進行相關回應，倒是勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）近期受訪有發表看法，他表示沒有目睹衝突當下經過，但有發現尤基利表情不對勁，希望事情能有更好的處理方式。