NBA／暴龍奪冠爆衝突 總裁動手畫面傳曝光

營運部門總裁尤基利在進場與羅瑞慶祝前,與勇士保全發生衝突事件持續延燒,如今傳出他先動手照片。 美聯社 分享 facebook

暴龍隊開心迎接隊史第一座NBA總冠軍同時,球團籃球營運部門總裁尤基利(Masai Ujiri)卻被爆出和勇士隊球場保全發生衝突,今天美國加州阿拉米達郡警長辦公室(Alameda County Sheriffs Office)表示獲得一張尤基利動手的照片,但最終並沒展示出來。

場外插曲發生在總冠軍賽第6戰,暴龍作客勇士主場甲骨文球場,比賽獲勝後尤基利打算進場和球員一起慶祝,卻被勇士保全阻擋;最初傳出尤基利有推保全,之後有目擊者和美聯社指認尤基利並沒動手,如今阿拉米達郡警長辦公室又說握有尤基利出手照片。

Raptors president Masai Ujiri couldn’t get on the court to celebrate after an alleged altercation with a sheriff. Kyle Lowry pulled him away from the mess and hugged Ujiri, who was visibly upset. Powerful. pic.twitter.com/nrQwB0eyix

ALTERNATE FAN ANGLE: You can see Masai Ujiri apparently yelling back and forth with the Police Depty he had an alleged incident with.



Kyle Lowry finally pulls him away to celebrate the #Raptors championship.



(via LIN17KD19/IG) pic.twitter.com/LH6tZote2J