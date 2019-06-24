親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

永和男打1999恐嚇斷侯友宜姪女手指 警找上門對峙中

韓國瑜互比淪第三 黃創夏提醒國民黨：八德夜市恐開張

運動筆記跑到厭世~~我報了第一場全馬
健行筆記大屯西峰路線初探一事能狂便少年！阿蓮五虎兄弟一日阿溪縱走
NBA年度最佳進步獎候選名單 (2018-19賽季)2019年選秀第9順位- 八村壘

NBA／暴龍奪冠爆衝突 總裁動手畫面傳曝光

2019-06-24 14:16聯合報 記者曾思儒╱即時報導

營運部門總裁尤基利在進場與羅瑞慶祝前，與勇士保全發生衝突事件持續延燒，如今傳出他...
營運部門總裁尤基利在進場與羅瑞慶祝前，與勇士保全發生衝突事件持續延燒，如今傳出他先動手照片。 美聯社
分享

暴龍隊開心迎接隊史第一座NBA總冠軍同時，球團籃球營運部門總裁尤基利（Masai Ujiri）卻被爆出和勇士隊球場保全發生衝突，今天美國加州阿拉米達郡警長辦公室（Alameda County Sheriffs Office）表示獲得一張尤基利動手的照片，但最終並沒展示出來。

場外插曲發生在總冠軍賽第6戰，暴龍作客勇士主場甲骨文球場，比賽獲勝後尤基利打算進場和球員一起慶祝，卻被勇士保全阻擋；最初傳出尤基利有推保全，之後有目擊者和美聯社指認尤基利並沒動手，如今阿拉米達郡警長辦公室又說握有尤基利出手照片。

「我們打算展示，的確有人們說的犯罪行為發生。」阿拉米達郡警長凱利（Ray Kelly）表示，照片沒有拍攝到尤基利攻擊保全臉部的畫面，但就掌握的情況是尤基利有動手，警方將持續調查。

尤基利和保全發生衝突的起因在於想進場同慶卻遭阻止，阿拉米達郡警長辦公室表示，當時尤基利有展示NBA通行證，但並沒得到保全可以進入球場的許可，不過阿拉米達郡警長辦公室原本要展示獲得的最新照片，最終並沒和媒體公開。

暴龍還沒對照片進行相關回應，倒是勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）近期受訪有發表看法，他表示沒有目睹衝突當下經過，但有發現尤基利表情不對勁，希望事情能有更好的處理方式

勇士暴龍NBA
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

NBA／雷納德拒絕球員選項 認真考慮續留暴龍

2019-06-24 08:50

NBA／要火箭交易？ 保羅闢謠：我會留在休士頓

2019-06-24 13:16

NBA／決賽遇祖母過世 羅瑞藏心底為球隊奮戰

2019-06-24 11:37

NBA／奧運體驗無可比擬 柯瑞盼打東京奧運

2019-06-24 11:02

NBA／波格登傳將尋求高薪 公鹿留人傷腦筋

2019-06-23 18:04

NBA／贊成霍福特離開 皮爾斯：拚大約最後機會

2019-06-23 16:20

火箭的拚冠之路 該留下保羅還是哈登？

2019-06-21 07:00

NBA／繼承《灌籃高手》熱潮 八村壘旋風席捲日本

2019-06-24 14:30

NBA／柯利誤認猶他是城市 米契爾：這次放過你

2019-06-24 14:10

NBA／年度頒獎典禮25日登場 歐尼爾出任主持人

2019-06-24 13:00

NBA／前隊友柏金斯再爆料 稱籃網有望簽下KD

2019-06-24 12:46

NBA／火箭下季新樣貌 隊徽、球衣皆有變革

2019-06-24 11:50

NBA／赴日本參加品牌活動 柯瑞勉勵八村壘

2019-06-24 11:15

NBA／夏季聯盟首戰 狀元、探花就強碰

2019-06-24 00:25

NBA／歐拉迪波何時復出？ 溜馬總管：最快12月

2019-06-23 18:50

NBA／騎士選秀會再挑雙能衛 盼打造東區版雙槍

2019-06-23 18:12

NBA／總冠軍衝突插曲 柯瑞：盼有更好處理方式

2019-06-23 16:11

NBA／法國頂尖後衛 相隔5年重返聯盟

2019-06-23 14:14

NBA／小加索若不執行球員選項 傳鵜鶘有意追逐

2019-06-23 13:49

NBA／哈特發文感謝湖人球團 卻獨漏總經理

2019-06-23 13:07

NBA／力挺庫班選美國總統 勒夫：我喜歡他

2019-06-23 12:35

NBA／取得勇士同意 湖人面試助理教練亞當斯

2019-06-23 12:15

NBA／暴龍造訪白宮？格林表態不接受川普邀請

2019-06-23 11:06

NBA／ESPY入圍名單 最佳球員未見詹皇

2019-06-23 10:25

NBA／湖人奪AD付出太多？ 魔術強森不認同

2019-06-23 08:52

太陽選秀會操作 總管瓊斯補強快狠準？

2019-06-22 15:00

爵士提升後場戰力 灰熊全面啟動重建

2019-06-21 07:00

頂級新秀沒份 暴龍、勇士能否靠選秀再闖決賽？

2019-06-20 07:00

湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00

勇士輸在傷兵、暴龍贏在團隊 NBA改朝換代

2019-06-14 12:21

帶著杜蘭特精神奮戰 勇士續命關鍵在卡珍斯

2019-06-14 07:00

三連霸vs.隊史首冠 誰的冠軍更難得？

2019-06-13 07:00

帕克華麗轉身退場日 雷納德樸實球風雲起時

2019-06-12 07:00

勇士死裡逃生 三分球與球運是兩大關鍵

2019-06-11 12:15

不讓情緒成為包袱 卡珍斯將扮勇士關鍵角色

2019-06-06 07:00

柯爾用兵如神 4大奇招助勇士力斬暴龍

2019-06-04 07:00

挑戰勇士霸業 雷納德能帶暴龍衝多遠？

2019-05-31 07:00

勇士逆風飛翔更強 暴龍1400萬分之1的贏球方法

2019-05-30 07:00

勇者鬥惡龍出線 拓荒者該認命、公鹿好遺憾

2019-05-29 07:00
看更多

熱門文章

NBA／雷納德拒絕球員選項 認真考慮續留暴龍

2019-06-24 08:50

NBA／總冠軍衝突插曲 柯瑞：盼有更好處理方式

2019-06-23 16:11

日職／王柏融4支0 火腿交流戰3連敗收尾

2019-06-23 16:07

NBA／波格登傳將尋求高薪 公鹿留人傷腦筋

2019-06-23 18:04

NBA／奧運體驗無可比擬 柯瑞盼打東京奧運

2019-06-24 11:02

NBA／哈特發文感謝湖人球團 卻獨漏總經理

2019-06-23 13:07

NBA／贊成霍福特離開 皮爾斯：拚大約最後機會

2019-06-23 16:20

NBA／法國頂尖後衛 相隔5年重返聯盟

2019-06-23 14:14

NBA／夏季聯盟首戰 狀元、探花就強碰

2019-06-24 00:25

中職／從盲劍客到MVP身手 朱育賢人生逆轉勝

2019-06-24 07:00

伯明罕女網／因雨改室內 謝淑薇女雙本季第3冠

2019-06-24 01:51

MLB／洋基連26場開轟無用 太空人4轟火力更旺

2019-06-24 07:30

NBA／火箭下季新樣貌 隊徽、球衣皆有變革

2019-06-24 11:50

桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

2019-06-24 07:00

國泰NBA 3x／馬勵連線現身 MVP李吟娸飆分拚美夢

2019-06-23 20:27

MLB／洋基老球星日 李維拉現身秀「二刀流」

2019-06-24 08:51

日職／王柏融熄火吞2K 吉田輝星吞生涯首敗

2019-06-23 16:34

哈雷網賽／不老費德勒 笑捧賽事第10冠

2019-06-23 23:42

NBA／歐拉迪波何時復出？ 溜馬總管：最快12月

2019-06-23 18:50

哈雷網賽／費德勒10冠王 瞄準溫網金盃

2019-06-23 20:57

NBA／騎士選秀會再挑雙能衛 盼打造東區版雙槍

2019-06-23 18:12

日職／令和元年交流戰 出現五大意外

2019-06-24 07:00

NBA／前隊友柏金斯再爆料 稱籃網有望簽下KD

2019-06-24 12:46

MLB／大谷替翻譯蹲捕 美記者虧：放他進40人名單

2019-06-24 11:38

MLB／山本喬丹14局無失分破功 仍拿下三連勝

2019-06-24 08:10

NBA／柯利誤認猶他是城市 米契爾：這次放過你

2019-06-24 14:10

中職／悍將、兄弟之戰因雨保留 猿仍有望周二封王

2019-06-23 19:39

NBA／赴日本參加品牌活動 柯瑞勉勵八村壘

2019-06-24 11:15

MLB／史密斯開砲 道奇連3戰菜鳥再見轟創紀錄

2019-06-24 09:25

日職／陽岱鋼返先發選2保送 巨人不敵軟銀

2019-06-23 15:34

MLB／阿隆索菜鳥之最紀錄夜 教頭槓記者搶焦點

2019-06-24 09:31

NBA／決賽遇祖母過世 羅瑞藏心底為球隊奮戰

2019-06-24 11:37

MLB／選秀進大聯盟 林家正「台灣No.1」

2019-06-23 23:45

伯明罕女網／芭蒂奪冠登頂 43年首位澳洲球后

2019-06-23 22:40

NBA／年度頒獎典禮25日登場 歐尼爾出任主持人

2019-06-24 13:00

日職／陳冠宇後援1局失2分 6月防禦率破6

2019-06-23 16:23

MLB／今日戰績表 雙城贏球成第二支50勝球隊

2019-06-23 15:32

NBA／要火箭交易？ 保羅闢謠：我會留在休士頓

2019-06-24 13:16

皇后網賽／傷癒首站爭冠 墨瑞：意料之外

2019-06-23 17:40

皇后網賽／揮別臀傷 墨瑞復出首站就奪冠

2019-06-24 07:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top