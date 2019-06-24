NBA／要火箭交易？ 保羅闢謠：我會留在休士頓

2019-06-24 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



保羅親自闢謠，他接受《休士頓紀事報》訪問時說：我會留在休士頓。 歐新社 分享 facebook

火箭隊兩大球星爆出不合，還傳出保羅（Chris Paul）有意求去，不過主角本人今天親自闢謠，他接受《休士頓紀事報》訪問時說：「我會在休士頓，我對此很高興，非常高興，我很好。」

保羅今天在洛杉磯參加籃球日慶祝活動，面對媒體，他當然被問到有關近期吵得沸沸揚揚的傳聞。最初的報導是關於他和「大鬍子」哈登（James Harden）關係緊張，接續傳出保羅要求交易、哈登要球團只能二擇一，還有火箭打算把保羅交易到尼克隊卻被拒絕等消息。

對於這些傳言，保羅一概否認，他明確說：「我從沒詢問說要交易，從沒這樣的要求。」

先前火箭總管莫雷（Daryl Morey）也曾澄清，保羅並沒要求交易，這次換主角現身說法。

34歲的保羅去年才和火箭簽下4年頂薪合約，他也是火箭目前最高薪球員，下季薪資達3850萬美元，接續3年的薪資則是1億2400萬美元，不過他這兩季都有傷病問題，火箭始終無法打進總冠軍賽也成他和哈登爆出不合的導火線之一。

且保羅本季命中率4成19寫下生涯新低，外線命中率3成58也是2012到13年後最差，加上年紀和傷病史，火箭想找到交易隊伍也不容易。