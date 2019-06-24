NBA／雷納德拒絕球員選項 認真考慮續留暴龍

2019-06-24 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



雷納德已拒絕執行下一季2130萬美元的球員選項，正式成為自由球員。 美聯社 分享 facebook

幫助多倫多暴龍奪下隊史首座NBA總冠軍後，雷納德（Kawhi Leonard）的一舉一動受到外界矚目，根據《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）報導指出，雷納德已拒絕執行下一季2130萬美元的球員選項，正式成為自由球員。

2011年加入馬刺隊後，雷納德近年來受到傷勢困擾，2017-18年球季只代表馬刺出賽九場，並在去年夏天喊出「賣我」，最後離開待了七年的球隊，轉往北國，改披暴龍球衣。

本季暴龍在他帶領下，繳出例行賽58勝24負、東區第二的戰績，在季後賽一路過關斬將，擋下尋求三連霸的勇士隊，隊史首闖總冠軍賽就一舉封王。雷納德本季例行賽出賽60場，場均34分鐘可得到26.6分、7.3籃板、3.3助攻、1.7抄截，季後賽24場比賽則是場均39.1分鐘，繳出30.5分、9.1籃板、3.9助攻的表現，也奪下總冠軍賽MVP殊榮。

雖然雷納德過去曾表示想要回到家鄉洛杉磯打球，但隨著幫助暴龍奪冠，似乎也改變了自己的意願，而暴龍也是唯一一支能提供他五年1.9億美元頂薪合約的球隊。

海恩斯報導指出，根據多位消息人士透露，雷納德正認真考慮與暴龍續約，不過聯盟中也有多支球隊在追求雷納德，其中就包含湖人、尼克和快艇隊。

近日雷納德的一舉一動都受到外界放大檢視，日前他前往觀看多倫多藍鳥隊的比賽，就被外界解讀續留加拿大的機會大增，不過他也有被球迷拍到前往商店購買搬家紙箱的畫面。