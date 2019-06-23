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NBA／騎士選秀會再挑雙能衛 盼打造東區版雙槍

2019-06-23 18:12台灣醒報 台北報導

騎士在選秀會第五順位挑中位置與賽斯頓重疊的加蘭德，期待他與塞克斯度的雙能衛組合能...
騎士在選秀會第五順位挑中位置與賽斯頓重疊的加蘭德，期待他與塞克斯度的雙能衛組合能成為球隊未來。 美聯社
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NBA選秀會落幕後的下一步，騎士隊選擇後場加蘭德說明他們得打雙槍組合，盼能變成「東區拓荒者」！

百廢待舉的騎士選秀出人意表，他們每個位置都缺，唯一不缺的就是未來基石賽斯頓的雙能衛位置，偏偏選中與塞克斯頓（Collin Sexton）幾乎一模一樣的加蘭德(Darius Garland)；對此，騎士的思維是什麼都缺時，要選擇最高潛力的選手（不在意位置），而且拓荒者雙槍也是學習的好榜樣。

騎士選秀出乎意外

根據《克里夫蘭網》報導，本季排名全聯盟倒數第二的騎士隊籤運不佳，僅抽到第五順位，隨著前三順位肯定是威廉森(Zion Williamson)、莫蘭特(Ja Morant)與巴瑞特(RJ Barrett)，一般認為，什麼都缺的騎士隨便選個禁區好手、側翼防守好手或是控球後衛，甚至是砍將都算合理。

選前也有消息指出，防守表現墊底的騎士隊會優先關注側翼防守好手，包含維吉尼亞大學的亨特與杜克大學的雷迪許，沒想到最後卻選下球風與未來基石塞克斯頓超雷同的加蘭德，2人都是身高類似、球風類似的後衛，雖號稱是控球後衛但都需要大量開火球權，而且他們都沒有控衛的組織能力，最糟的是2人防守都不佳，明年這群年輕騎士的防守刷新今年下限的機率不小。

對此，騎士隊的思維是「不管位置和建隊藍圖，先選有天賦的球員」，依照ESPN大數據預測，加蘭德是未來蛻變成全明星球員的前五高機率選手，但同樣地，他的養成失敗率也很高，有33%機率會從NBA消失，對於這種高天花板的樂透股，騎士選擇一場豪賭，成功就是手握2大新生代雙能衛（塞克斯頓與加蘭德），失敗大不了還能繼續養賽斯頓。

雙槍成學習目標

《富比世網》則報導，擁有一大票年輕人的騎士若未有交易動作，下賽季如何分配上場時間會讓新帥貝萊茵很頭痛，目前較可能被送走的會是奈特(Brandon Knight)與克拉克森(Jordan Clarkson)，這2人不低的薪資對重建期的騎士來說有點多餘，但他們打強隊的替補還算是堪用。

剩下的年輕騎士們很可能組成雙衛搭檔塞斯頓與加蘭德，他們的休賽季功課應該是學習拓荒者雙槍里拉德與麥考倫。拓荒者雙槍今年表現突出，一反眾分析師看衰，2人完美分配球權與控場，雖然在西區決賽被勇士隊4:0橫掃，看出他們還有進步空間，但連剋雷霆與金塊已說明，拓荒者的雙能衛後場組合在西區幾乎無解，成為騎士隊期許隊內2名小將學習的榜樣。

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