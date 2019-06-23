NBA／贊成霍福特離開 皮爾斯：拚大約最後機會

2019-06-23 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



「綠衫軍」傳奇球星皮爾斯支持霍福特離開塞爾蒂克的決定，表示球員追求更好待遇並無不可。 美聯社 分享 facebook

塞爾蒂克隊球星霍福特（Al Horford）今夏將告別波士頓另覓他處，「綠衫軍」傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）支持霍福特的決定，表示球員追求更好待遇並無不可。

霍福特上季場均13.6分、6.7籃板，命中率5成35，三分線命中率也有3成6，這位33歲長人去意已決，選擇不執行下季3010萬美元的球員選項，將在月底投入自由市場，包括獨行俠、湖人、快艇、火箭等隊都對他感興趣，甚至傳出有球團開出4年1.12億美元向他招手。

皮爾斯對於霍福特的作法不意外，表示不少球員在20多歲或30歲出頭時，開始認知到生涯有限，追求更好待遇是人之常情，「如果霍福特有機會賺得高薪，我想任何人都會想一探究竟。」

皮爾斯也不認為塞爾蒂克爭冠夢碎是霍福特走人的原因，當然奪冠或許會有所不同，但話說回來，事實是霍福特必須要為自己做打算，「這可能是他獲大約的最後機會，你必須瞭解，球員必須為自己和家人做出最有利決定。」

至於外傳厄文（ Kyrie Irving）走人有一部原因是不喜歡波士頓生活，皮爾斯則表示，這種說法沒辦法說服他，「城市影響並不大，最大原因仍取決於生涯規劃。畢竟就我所知，百分之99效力過綠衫軍的球員，都說這是他們最愛的球隊之一，且樂在其中。」