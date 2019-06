NBA／哈特發文感謝湖人球團 卻獨漏總經理

被交易至鵜鶘後,哈特在個人社群平台寫下感謝的道別信,和紫金軍團及洛城球迷說再見。 截圖自哈特推特 分享 facebook

雖被交易到鵜鶘隊,哈特(Josh Hart)仍感謝湖人隊球團兩年前接納自己,他今天就在個人社群平台寫下感謝的道別信,和紫金軍團及洛城球迷說再見。

「我想感謝湖人球團,老闆巴斯和魔術強森,給我機會和相信我。給我的隊友,感謝你們教導我如果在聯盟中打球和成長。」哈特也特別謝謝洛杉磯球迷,「感謝你們在我起起伏伏時仍接納和支持我,你們是聯盟最棒的粉絲之一。」

哈特是2017年選秀會被爵士隊在第一輪30順位挑走,當天就被換到湖人,他感謝文中特別提到,穿上紫金戰袍就像「美夢成真」,將永遠銘記這一切,同時也要準備啟程,在鵜鶘找尋另一片天。

不過哈特的感謝文有提到老闆巴斯(Jeanie Buss)和辭去湖人隊籃球營運總裁的「魔術」強森(Magic Johnson),卻沒提到湖人總經理佩林卡(Rob Pelinka);佩林卡策畫了和鵜鶘的重磅交易,雖換來戴維斯(Anthony Davis),但也付出哈特、鮑爾(Lonzo Ball)和英格倫(Brandon Ingram)加上選秀權的代價。

如今要和鵜鶘新「選秀狀元」威廉森(Zion Williamson)當隊友,還有老經驗的哈勒戴(Jrue Holiday),哈特相信球隊將會打出競爭力,他先前受訪就提到,給新團隊3到4年時間重整,相信會有機會角逐NBA金盃。

I want to thank the Laker organization, Jeanie Buss & Magic Johnson for taking a chance on me & believing in me. To my teammates thank you for teaching me how to play & grow in this league. To the fans....THANK YOU! Thank you for embracing me and for supporting me... pic.twitter.com/VOkhhcYwW8