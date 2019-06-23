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NBA／哈特發文感謝湖人球團 卻獨漏總經理

2019-06-23 13:07聯合報 記者曾思儒╱即時報導

被交易至鵜鶘後，哈特在個人社群平台寫下感謝的道別信，和紫金軍團及洛城球迷說再見。...
被交易至鵜鶘後，哈特在個人社群平台寫下感謝的道別信，和紫金軍團及洛城球迷說再見。 截圖自哈特推特
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雖被交易到鵜鶘隊，哈特（Josh Hart）仍感謝湖人隊球團兩年前接納自己，他今天就在個人社群平台寫下感謝的道別信，和紫金軍團及洛城球迷說再見。

「我想感謝湖人球團，老闆巴斯和魔術強森，給我機會和相信我。給我的隊友，感謝你們教導我如果在聯盟中打球和成長。」哈特也特別謝謝洛杉磯球迷，「感謝你們在我起起伏伏時仍接納和支持我，你們是聯盟最棒的粉絲之一。」

哈特是2017年選秀會被爵士隊在第一輪30順位挑走，當天就被換到湖人，他感謝文中特別提到，穿上紫金戰袍就像「美夢成真」，將永遠銘記這一切，同時也要準備啟程，在鵜鶘找尋另一片天。

不過哈特的感謝文有提到老闆巴斯（Jeanie Buss）和辭去湖人隊籃球營運總裁的「魔術」強森（Magic Johnson），卻沒提到湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）；佩林卡策畫了和鵜鶘的重磅交易，雖換來戴維斯（Anthony Davis），但也付出哈特、鮑爾（Lonzo Ball）和英格倫（Brandon Ingram）加上選秀權的代價。

如今要和鵜鶘新「選秀狀元」威廉森（Zion Williamson）當隊友，還有老經驗的哈勒戴（Jrue Holiday），哈特相信球隊將會打出競爭力，他先前受訪就提到，給新團隊3到4年時間重整，相信會有機會角逐NBA金盃。

湖人鵜鶘選秀
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