NBA／暴龍造訪白宮？格林表態不接受川普邀請

2019-06-23 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



多倫多暴龍的格林率先表態，禮貌性地表示自己不會接受川普邀請造訪白宮。 美聯社 分享 facebook

過去每年奪下NBA總冠軍的球隊，會接受美國總統邀請造訪白宮的傳統，似乎從川普（Donald Trump）上任以來就屢遭打破，就連今年NBA總冠軍盃獎落美國境外，多倫多暴龍的格林（Danny Green）也率先表態，禮貌性地表示自己不會接受川普邀請造訪白宮。

暴龍在總冠軍賽以4：2擊敗勇士隊，奪下隊史首座NBA總冠軍，而在他們奪冠後，外界也十分關注他們是否會造訪白宮，日前川普會見加國總理杜魯多（Justin Trudeau）後被問到是否會邀請暴龍造訪白宮，也給出了答案，表示如果暴龍願意的話，他會考慮向暴龍發出邀請。

暴龍在奪冠後就已表態確定會去加拿大國會，至於是否會造訪白宮則未有明確答案，今天格林在Inside the Green Room節目時談到此事，認為暴龍可能不會去白宮。

「我想我們不會接受白宮邀請，雖然我相信白宮也不會發出邀請，但就算有，我想我們也不會去。」格林說道，「我試圖尊重他們在每一個領域的人，無論事情有多瘋狂，但他（川普）讓事情變得非常複雜，他做的事情讓人很難以受到尊重，但我也要很禮貌地說，我覺得這很難。」

雖然表態可能不會造訪白宮，格林卻對即將前往加拿大國會十分期待，「我很期待，我從未去過（加拿大國會），甚至不知道那裡長什麼樣子，有些什麼不同的東西，且期待看看杜魯多平時如何工作。」

格林表示，「杜魯多的兒子說我是他的最愛，我不知道這是不是真的，但他在我們一次團隊練習中說過這話。」