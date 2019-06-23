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NBA／ESPY入圍名單 最佳球員未見詹皇

2019-06-23 10:25聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

一年一度的年度卓越運動獎ESPY日前公布入圍名單，最佳NBA球員卻未見詹皇入圍。...
一年一度的年度卓越運動獎ESPY日前公布入圍名單，最佳NBA球員卻未見詹皇入圍。 歐新社
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一年一度的年度卓越運動獎ESPY日前公布入圍名單，多項大獎都有NBA球星名字出現，在「最佳NBA球員」候選名單中，沒有出現過去曾七度獲此獎項的詹姆斯（LeBron James），而公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）除了入圍「最佳NBA球員」外，也入圍了「最佳男運動員」。

「最佳NBA球員」入圍名單除了「字母哥」外，還有火箭隊的哈登（James Harden）、勇士隊杜蘭特（Kevin Durant）及雷霆隊的喬治（Paul George），這四人中只有杜蘭特在2014年曾獲得這個獎項。

過去曾七度獲得此獎項的湖人隊「一哥」詹姆斯，今年沒能出現在入圍名單中，可能是與他本季因為腹股溝拉傷缺陣多場，且無緣幫助湖人重返季後賽有關。

此外，老鷹隊的新秀楊恩（Trae Young）入圍了「最佳突破奬」，勇士射手湯普森（Klay Thompson）在開季沒多久就演出單場14顆三分球的戲碼，打破由隊友柯瑞（Stephen Curry）所保持的單場13顆三分球紀錄，也入圍「最佳破記錄表現」。

年度卓越運動獎ESPY頒獎典禮將於7月10日舉行。

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