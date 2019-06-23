NBA／湖人「六換一」付出太多？魔術強森不這樣認為

2019-06-23 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



雖然在自己任內沒能完成與鵜鶘隊的交易案，但已辭去湖人隊籃球營運總裁的「魔術」強森（Magic Johnson）仍對湖人隊迎來戴維斯（Anthony Davis）到紫金軍團的結果感到非常高興，不覺得「六換一」的交易付出太多籌碼，他說：「永遠要記得，要得到一名超級球星需要很大的代價。」

今年4月10日湖人隊在主場迎戰拓荒者隊賽前，強森突然召集媒體宣布辭職，為外界投下一顆震撼彈，而沒談成戴維斯交易案是他辭去總裁的導火線之一，也曾在受訪時表示，認為湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）「背叛」他，以及老闆巴斯（Jeanie Buss）不願放權。

雖然強森似乎與球團有些不歡而散，但看到湖人網羅到戴維斯與詹姆斯（LeBron James）聯手，他仍為湖人感到高興，「我非常高興，我們還要再接再厲，繼續補強陣容，我們會很棒的。」強森接受TMZ記者採訪時說道。

這筆交易案，湖人如願迎來戴維斯，鵜鶘則是得到鮑爾（Lonzo Ball）、英格倫（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart）與3枚首輪選秀權，其中包括今年第4順位選秀權。

而這樣「六換一」的交易內容也引起外界討論，湖人是否為了得到戴維斯而付出了過多籌碼，對此強森說：「永遠要記得，要得到一名超級球星需要很大的代價，我就是對他來這裡感到高興，甚至不想細究到底付出了多少，那不重要，他在這裡了。」

強森認為，得到戴維斯後，也讓湖人進入爭冠行列，上一季他們迎來詹姆斯後一度打出不錯的戰績，不過就在詹姆斯在與勇士隊的「耶誕大戰」中受傷後，戰績也開始下滑，最終無緣季後賽。

至於湖人是否還能再成功網羅到剛摘下總冠軍賽MVP的暴龍隊雷納德（Kawhi Leonard），強森說：「我們再看看吧！」