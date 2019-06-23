NBA／又被交易不難過 薩里奇：期待在鳳凰城的表現

2019-06-23 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



日前在NBA選秀會上被灰狼隊和首輪第11順位交易到太陽隊的薩里奇（Dario Saric），對於自己再度遭到交易並不感到難過，反而期待能在太陽獲得更好的機會，他說：「我非常期待在鳳凰城能有所表現，總而言之，我很滿意（交易）。」

薩里奇在去年巴特勒（Jimmy Butler）交易案中，被76人送往灰狼，而在他改披灰狼球衣的68場比賽中，繳出場均10.5分、5.5籃板、1.5助攻的成績。

但他在灰狼只待了一年，又在NBA選秀會上被交易出去，灰狼將薩里奇和首輪第11順位交易到太陽，換來第6順位選秀權，最終灰狼用第6順位選走卡爾弗（Jarrett Culver），太陽則以第11順位選了強森（Cam Johnson）。

雖然再度遭到交易，薩里奇並不感到悲傷，「我對於被交易並不感到難過，事實上我對此感到高興，因為我認為我在明尼蘇達沒有獲得公平的機會，因此我非常期待在鳳凰城的表現，總而言之，我很滿意。」

「我對太陽總教練威廉斯（Monty Williams）也感到非常滿意，他是我在費城新秀球季的助理教練，他知道我能夠做到什麼。」薩里奇說，「所以我並不是要去到一個完全陌生的地方，我很期待能沐浴在亞利桑那的陽光下。」