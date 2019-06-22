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2019愛戀公館青春籃球爭霸 本周末熱鬧開打

2019-06-22 17:14聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

「2019愛戀公館青春籃球爭霸」本周末在公館商圈再掀校園鬥牛話題。圖／台大公館商...
「2019愛戀公館青春籃球爭霸」本周末在公館商圈再掀校園鬥牛話題。圖／台大公館商圈發展促進會提供
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為期兩天的「2019愛戀公館青春籃球爭霸」本周末在公館商圈再掀校園鬥牛話題，男、女子組共有64隊報名參賽，參賽者更是使出渾身解數，從各種高難度的運球、切入、上籃、背打等，完全霸氣外露，上百人圍觀加油聲不斷，全場熱血沸騰，現場還有親子UNO挑戰賽、籃板機投投樂跟穿球衣送百元消費券活動，陪你歡樂一夏。

台北市政府產業發展局表示，公館商圈緊鄰台大、台科大、台師大等大學而有著人文薈萃的品牌形象，商圈也聚集學生美食、生活用品、運動用品店等，提供學生及消費者食衣住行育樂等各式商品、服務，還有獨立書店、人文咖啡館等藝文的好去處。

這次活動最受矚目的就是「青春籃球爭霸賽」，民眾組隊打出專業水準，男女組前三名總共抱走高達3萬元的消費券，還獲贈籃球、單顆裝側背網袋等獎品。

台大公館商圈發展促進會理事長周麗華表示，籃球一直是大家學生時代共同的回憶，去年商圈申請商業處補助辦理封街籃球賽，吸引眾多民眾報名參賽，今年持續以籃球為主題，舉辦「青春籃球爭霸賽」及「青春投籃機爭霸賽」，希望全民一起來運動，還有「親子UNO益智樂」挑戰賽，可以增加親子互動，希望民眾全家同樂，也邀請民眾來公館商圈體驗獨特的學生商圈風情。

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