NBA／看到暴龍奪冠 前教頭凱西：令人興奮

2019-06-22 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



活塞總教練凱西。 美聯社 分享 facebook 多倫多暴龍今年擋下尋求三連霸的勇士隊，奪下隊史24年來首座總冠軍，儘管在球季中遭到球團開除，前總教練、現任活塞教頭的凱西（Dwane Casey）看到昔日子弟兵奪冠還是感到開心，他表示，這是令人興奮的事情。

「這很令人興奮，很高興能看到。」凱西談到看到暴龍奪冠時說道，「看到像羅瑞（Kyle Lowry）這樣的球員，像席亞康（Pascal Siakam）、范弗利特（Fred VanVleet）和其他球員，伊巴卡（Serge Ibaka），這些我帶過的球員奪冠，這真的很讓人感到興奮，因為我知道那是這群球員的目標，很高興看到他們奪冠。」

凱西執教暴龍達7個球季，留下320勝238敗的執教成績，雖然近五年都闖進季後賽，但都沒能搶下東區冠軍，無緣爭奪總冠軍，2018年東區冠軍賽暴龍遭詹姆斯（LeBron James）帶領的騎士隊橫掃，凱西也被解僱，儘管他在該年球季率隊打出例行賽最佳的59勝戰績。

今天凱西在球隊訓練場向媒體介紹昨天在NBA選秀會上首輪第15順位選上的新兵唐布亞（Sekou Doumbouya），被問到暴龍封王的相關問題，他表示，為多倫多球迷感到高興，「對那座贏得總冠軍的城市而言，這對他們一定是令人興奮的事。」