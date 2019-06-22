NBA／有狀元郎還不夠 鵜鶘總管：球隊仍會補強

2019-06-22 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



威廉森當選狀元。 美聯社 分享 facebook 鵜鶘隊昨天在NBA選秀會上第一指名來自杜克大學的威廉森（Zion Williamson），鵜鶘總管葛里芬（David Griffin）也談到這位新秀可能為球隊帶來的貢獻，認為他是鵜鶘建隊的基石，不過他強調鵜鶘隊仍是圍繞在哈勒戴（Jrue Holiday）身上，且會在自由市場上繼續補強。

「作為一名籃球員，在擁有這樣的體型基礎上，他的力量、速度都非常出色，他是一名非常與眾不同的球員，我們幾乎還沒有在聯盟中見到這樣的球員。」葛里芬談到狀元郎威廉森時說道。

葛里芬誇讚說：「他的前景一片光明，最棒的是他擁有極好的職業精神，他展現出來的精神能夠與自己的天賦水平相匹配，儘管投入程度並不是取得成功的決定性因素，但這孩子的品行真的太特別。」

昨天聽到自己的名字從NBA主席席佛（Adam Silver）口中唸出，成為狀元郎的威廉森接受採訪時難掩激動情緒，淚眼感謝一路拉拔自己長大的媽媽，真情流露感動不少人。

隊史第二度抽到狀元籤的鵜鶘，外界看好威廉森有望補上戴維斯（Anthony Davis）離隊的缺口，但葛里芬認為，不能把威廉森視為救世主，也希望外界少一些過度吹捧及讚揚，讓威廉森有更多成長空間。

「不要把他（威廉森）視為球隊的救世主，他只是一個將滿19歲的孩子，未來這一年將學習他將學習如何在NBA贏球。」同時葛里芬也強調，現在的鵜鶘領袖絕對是哈勒戴，鵜鶘也會繼續按造計畫打照球隊。

葛里芬說：「這是哈勒戴的球隊，威廉森只需要打出高水準、努力幫球隊贏球，我們不能依賴他來贏球，而是需要營造贏球的氛圍，讓他參與進來，當自由市場開啟後，我們會繼續補強，引進一些經驗豐富的球員，努力在贏球氛圍中培養年輕球員，希望他們能夠盡快感受到贏球的氣氛。」