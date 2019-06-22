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NBA／相信勇士王朝未完 伊古達拉：會再次奪冠

2019-06-22 08:47聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

伊古達拉。 美聯社
伊古達拉。 美聯社
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金州勇士挑戰三連霸失利，又在總冠軍賽中傷了兩員大將，外界不看好勇士下一季的表現，反而認為擁有詹姆斯（LeBron James）及剛網羅到戴維斯（Anthony Davis）的湖人隊會成為西區冠軍大熱門，但勇士老將伊古達拉（Andre Iguodala）今天作客節目時表示，勇士王朝並沒有結束，下一季勇士仍然有機會再次衝擊總冠軍。

勇士在總冠軍賽中傷了杜蘭特（Kevin Durant）及湯普森（Klay Thompson），前者因阿基里斯腱斷裂動刀，下季恐整季報銷，而湯普森則是在第六戰左膝十字韌帶撕裂，預計將休養8個月左右的時間。

隨著球季結束，各隊摩拳霍霍準備展開交易，湖人就率先從鵜鶘隊挖來戴維斯，與「詹皇」聯手，希望能夠帶領湖人重返季後賽，甚至衝擊總冠軍，其他西區球隊也想趁著勇士面臨傷兵問題時做好突襲。

「我預計湖人還會有許多動作，佩林卡（Rob Pelinka）曾是我的經紀人，我了解他。」伊古達拉今天作客《FIRST TAKE》節目時說道，「詹姆斯處於職業生涯尾聲階段，他希望現在就能贏。」

雖然湖人找來戴維斯與詹姆斯聯手，但伊古達拉並未失去爭冠信心，尤其他相信湯普森可以在明年二月復出，且歸隊後會變的比以前更強。

伊古達拉說：「這將很有趣，擁有詹姆斯的湖人在上一季已經給我們製造了一些麻煩，但我對我們充滿信心。我希望湯普森能在二月復出，他是個快速治癒者，我們會再次衝擊總冠軍，（勇士王朝）還沒有結束。」

勇士湖人詹姆斯
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