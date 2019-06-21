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NBA／杜蘭特「先簽後換」去紐約？可能是謠言

2019-06-21 16:30世界日報 記者劉先進／奧克蘭報導

杜蘭特。 世界日報
杜蘭特。 世界日報
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20日早上的一個傳言震驚NBA。根據ESPN記者溫霍斯特（Brian Windhorst）爆料，杜蘭特和勇士正在商討先簽後換的可能，他和球隊以五年2.21億的頂薪合同續約，再交易到紐約尼克或其他任何球隊。如此杜蘭特比直接簽約其他球隊（最大合同四年）的合同多出5700萬。杜蘭特可以在下賽季養傷，勇士也能換來一些資產（主要是指選秀或球員）。

不過，根據NBA先簽後換的規則，這種說法大概是謠言。首先，先簽後換最短合同三年，最長四年，杜蘭特若簽約五年不符規定。其次，在規則下，接受球員的球隊，不能繼承其母隊的鳥權（Bird rights），這意味著球員的年薪沒有最大化。

根據鳥權規定，母隊可以超過工資帽續約自己的自由球員，最高為頂薪。球員要想獲得鳥權，必須在一支球隊連續效力3年，期間沒有被裁後恢復自由身或者以自由球員身份換隊。合同最長五年，以首年年薪為基礎，漲幅最高為8%。杜蘭特若跳出原來的合同選項，直接和勇士簽約，符合鳥權規定，可以簽約5年2.21億的超級合同，此前柯瑞也是這樣和勇士續約的。

如果採用傳言中的先簽後換，比如去紐約尼克隊，對方不能接受杜蘭特的鳥權，依規則，首年為頂薪，但漲薪幅度只有5%，最長簽四年，總計1.64億，這和杜蘭特直接簽約其他球隊沒有任何區別。

杜蘭特之前數次降薪，幫勇士節省7000萬奢侈稅，成功續約伊古達拉和李文斯頓，又連續拿到兩個總冠軍。如今受了跟腱重傷，復出後能恢復幾成尚未可知，此次合同可能是生涯中最大、也是最後一筆，於情於理，他都應追求利益最大化，如此先簽後換，沒有拿到最高頂薪，少了5700萬收入，損失不少。

從接手球隊操作角度看，也沒先簽後換的動力。以紐約尼克為例，他們早已虛席以待，薪金空間近7000萬，可以同時吃下兩個頂薪球員，如果直接裸簽杜蘭特，球隊沒有絲毫損失。若先簽後換，需要送出球員或選秀權給勇士，操作不划算。

不排除這種可能，勇士和杜蘭特相談甚歡、好聚好散，即簽下四年頂薪合同，再將杜蘭特送到紐約，幫球隊換回資產，填補陣容。尼克地處國際都市，身為魚腩球隊多年，迫切需要超級球星加盟，提升戰績，如果雙方談妥，這個交易或許能成行，只不過合同細節、年限和爆料有所差異。

紐約
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