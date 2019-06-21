NBA／雷納德若加入快艇 洛城可望成世界籃球之都

2019-06-21 12:27 世界日報 編譯組／綜合報導



雷納德(中)若加入快艇，洛城可望成為世界籃球之都。 世界日報 分享 facebook

雖然各界都想知道，誰會與詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）一起組成湖人隊「第三巨頭」，但快艇隊正耐心等待，他們成為聚光燈焦點的那刻。

如果雷納德（Kawhi Leonard）在率領多倫多暴龍隊，奪得該球隊第一個NBA總冠軍後離隊並加入快艇，則快艇隊將與湖人隊一樣成為冠軍熱門隊，而洛杉磯也將成為NBA籃球之都，世界體育焦點。

據稱，湖人隊在休賽期第一次大放異采，絕對是戴維斯的重磅交易，戴維斯的加入也讓球隊賠率提升至三比一，第二支受歡迎的便是快艇隊，賠率六比一。

自從搬遷至南加州以來，洛杉磯人已看到湖人隊贏得11次總冠軍，進入25次總決賽。而快艇隊近期逐漸復興，但這個城市過去數十年中，僅有六次看到快艇與湖人隊出現在同一個季後賽，兩支隊伍也從未於季後賽中正面交鋒。這兩支隊伍都不被視為總冠軍熱門隊伍，兩支隊伍都在第一輪或第二輪輸掉比賽。

若湖人隊下個賽季表現一如外界預期，快艇隊最終終結過去六年的表現重新出發，則下個賽季這一切都會發生變化。

湖人與快艇，並非洛杉磯唯二的球隊。道奇隊是世界系列大賽的最愛，賠率七比二，公羊隊是超級碗最佳選擇，賠率六比一，而LAFC有機會贏得MLS盃，賠率九比一。

雖然湖人隊試圖拼湊提供另一個最大合同所需的薪資空間，但要說庫茲瑪（Kyle Kuzma）有望成為第三巨頭，看似有點瘋狂。去年庫茲瑪場均得分18.7、5.5個籃板、2.5次助攻。他的優勢是年僅23歲，籃球職業生涯剛開始外，他也與詹姆斯一起打了一個球季。

目前湖人隊似乎有意在留下的薪資空間內，尋找一名已成名的全明星球員，或許他們已有人選在等待名單上。