NBA／向詹姆斯討教 威廉森：想問如何登上巔峰

2019-06-21 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



威廉森。 路透 分享 facebook 來自杜克大學的超級新星威廉森（Zion Williamson）如外界預料在首輪第一順位被鵜鶘隊選走，成為2019年NBA選秀狀元，先前湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）曾表示，若是小老弟需要建議的話，自己樂意給出建言。

如願進入NBA殿堂的威廉森表示，可能會請問他如何維持比賽水準，如何登上巔峰。

被譽為「詹皇接班人」的威廉森，如預期的成為新科狀元，而他雀屏中選後情緒激動淚眼感謝母親，並在個人社群網站上寫下，「我已迫不及待要在鵜鶘開啟NBA生涯，我準備好幫助球隊。」

而同是狀元出身的詹姆斯在日前表示，若是威廉森需要他的幫忙，他會給予很多建議。威廉森今天也被問到想從前輩身上學到什麼時，他說：「我可能會去聯繫他，希望他能夠回復我，我的問題可能是如何維持自己的比賽水準？如何才能登上巔峰？」

此外，威廉森也透露至今已收到許多建議，其中最佳建議就是「做自己，保持初衷」，他說：「這是在聯盟征戰10年或7年以上的各隊老將們給的建議，因為他們經歷了很多，他們告訴我要做自己，保持初衷、保持對籃球的熱愛。」

威廉森表示，自己從孩童時期就一直夢想著進入NBA殿堂，現在終於美夢成真，「人們總是說，你必須有個預備方案，因為入選NBA機率太低了，對我而言，成為選秀狀元，沒有比這個更美好的事情了。」