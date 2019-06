NBA／向詹姆斯討教 威廉森：想問如何登上巔峰

威廉森。 路透 分享 facebook 來自杜克大學的超級新星威廉森(Zion Williamson)如外界預料在首輪第一順位被鵜鶘隊選走,成為2019年NBA選秀狀元,先前湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)曾表示,若是小老弟需要建議的話,自己樂意給出建言。

如願進入NBA殿堂的威廉森表示,可能會請問他如何維持比賽水準,如何登上巔峰。

被譽為「詹皇接班人」的威廉森,如預期的成為新科狀元,而他雀屏中選後情緒激動淚眼感謝母親,並在個人社群網站上寫下,「我已迫不及待要在鵜鶘開啟NBA生涯,我準備好幫助球隊。」

而同是狀元出身的詹姆斯在日前表示,若是威廉森需要他的幫忙,他會給予很多建議。威廉森今天也被問到想從前輩身上學到什麼時,他說:「我可能會去聯繫他,希望他能夠回復我,我的問題可能是如何維持自己的比賽水準?如何才能登上巔峰?」

此外,威廉森也透露至今已收到許多建議,其中最佳建議就是「做自己,保持初衷」,他說:「這是在聯盟征戰10年或7年以上的各隊老將們給的建議,因為他們經歷了很多,他們告訴我要做自己,保持初衷、保持對籃球的熱愛。」

威廉森表示,自己從孩童時期就一直夢想著進入NBA殿堂,現在終於美夢成真,「人們總是說,你必須有個預備方案,因為入選NBA機率太低了,對我而言,成為選秀狀元,沒有比這個更美好的事情了。」

Can't wait to get started in the Big Easy @PelicansNBA 🔥. Ready to help build something special. Check out my first #PaniniInstant @NBA Rookie Card now. #WhoDoYouCollect #Pelicans #NBADraft https://t.co/zWHGaaLeXU pic.twitter.com/P5W0ai5IyE