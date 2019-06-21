親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

紐時爆料！伊朗擊落美偵察機 川普下令反擊又縮手

郭台銘告別鴻海：續做台灣牛 把破產的中華民國救回來

運動筆記不跑步就等死，癌後第一跑【教練！我想跑步！】4個常見的跑者肌力訓練問題
健行筆記驚心動魄之黃金五、六稜分享如何找山友？教你如何第一次揪朋友上山就成功！
NBA2019選秀第8順位- Jaxson Hayes2019選秀第7順位- Coby White

NBA／向詹姆斯討教 威廉森：想問如何登上巔峰

2019-06-21 12:21聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

威廉森。 路透
威廉森。 路透
分享
來自杜克大學的超級新星威廉森（Zion Williamson）如外界預料在首輪第一順位被鵜鶘隊選走，成為2019年NBA選秀狀元，先前湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）曾表示，若是小老弟需要建議的話，自己樂意給出建言。

如願進入NBA殿堂的威廉森表示，可能會請問他如何維持比賽水準，如何登上巔峰。

被譽為「詹皇接班人」的威廉森，如預期的成為新科狀元，而他雀屏中選後情緒激動淚眼感謝母親，並在個人社群網站上寫下，「我已迫不及待要在鵜鶘開啟NBA生涯，我準備好幫助球隊。」

而同是狀元出身的詹姆斯在日前表示，若是威廉森需要他的幫忙，他會給予很多建議。威廉森今天也被問到想從前輩身上學到什麼時，他說：「我可能會去聯繫他，希望他能夠回復我，我的問題可能是如何維持自己的比賽水準？如何才能登上巔峰？」

此外，威廉森也透露至今已收到許多建議，其中最佳建議就是「做自己，保持初衷」，他說：「這是在聯盟征戰10年或7年以上的各隊老將們給的建議，因為他們經歷了很多，他們告訴我要做自己，保持初衷、保持對籃球的熱愛。」

威廉森表示，自己從孩童時期就一直夢想著進入NBA殿堂，現在終於美夢成真，「人們總是說，你必須有個預備方案，因為入選NBA機率太低了，對我而言，成為選秀狀元，沒有比這個更美好的事情了。」

威廉森NBA詹姆斯
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

NBA／威廉森如期成狀元 情緒激動淚眼謝母親

2019-06-21 08:14

火箭的拚冠之路 該留下保羅還是哈登？

2019-06-21 07:00

爵士提升後場戰力 灰熊全面啟動重建

2019-06-21 07:00

NBA／日本史上首位首輪獲選 八村壘：我做到了

2019-06-21 09:02

NBA／邀請暴龍造訪白宮？ 川普：會考慮

2019-06-21 09:35

NBA／留杜蘭特？美媒：勇士擬先簽後換可能性

2019-06-21 11:23

NBA／選秀會上動作頻頻 勇士一口氣收進3位新人

2019-06-21 13:21

NBA／2019年選秀會 首輪選秀結果一覽

2019-06-21 12:36

NBA／雷納德若加入快艇 洛城可望成世界籃球之都

2019-06-21 12:27

NBA／歐陸新秀受訪遭媒體無視 格林、韋德送鼓勵話語

2019-06-21 12:20

NBA／灰狼太陽交易 薩里奇轉戰鳳凰城

2019-06-21 12:15

NBA／ 選秀狀元熱門 威廉森準備好扛起球隊

2019-06-21 00:26

NBA／有望首輪中選 日球員八村壘：不可思議

2019-06-20 18:20

NBA／爵士生涯暫告終 魯比歐感性告別鹽湖城

2019-06-20 18:16

NBA／不要厄文了？ 沒杜蘭特籃網恐打消念頭

2019-06-20 17:58

NBA／霍福特恐離開波士頓 傳湖人、快艇感興趣

2019-06-20 17:22

NBA／選秀如何淘寶？勇士亟需季後賽贏家

2019-06-20 16:58

NBA／惡搞致敬昔日舊將 勇士新主場廁所藏玄機

2019-06-20 16:55

NBA／當初該促隊留奈許 諾維茨基：確實後悔了

2019-06-20 16:53

NBA／加拿大勢力抬頭 首輪選秀估4人中選

2019-06-20 16:31

NBA／湖人迷充滿期待 季票再度秒殺

2019-06-20 16:16

NBA╱湖人選秀日只能看戲 考慮購買二輪籤

2019-06-20 16:04

NBA／積極遊說羅素 唐斯：高中就想一起打球

2019-06-20 15:30

NBA／公鹿交易清薪資空間 為花大錢留人做準備

2019-06-20 15:15

NBA／新球季MVP賠率 安戴托昆波獨占鰲頭

2019-06-20 15:04

NBA／巴瑞特扮記者提問 威廉森四兩撥千金回應

2019-06-20 14:40

NBA／金塊穆雷挺同胞 選秀狀元提議巴瑞特

2019-06-20 13:35

準選秀狀元威廉森 聯盟將迎接下一個詹皇？

2019-06-20 12:30

黑馬新秀轟動全美 莫朗特衝進榜眼大熱門

2019-06-20 12:00

NBA／詹皇領銜《怪物奇兵2》 AD、湯普森尬一角

2019-06-20 11:36

NBA／火箭有意組三巨頭 傳積極追求巴特勒

2019-06-20 11:17

NBA／想送保羅到尼克 火箭卻踢到鐵板

2019-06-20 10:51

NBA／榜眼熱門不怕負能量 莫蘭特連爸爸都恨過

2019-06-20 09:19

NBA／準選秀狀元威廉森：別拿我和現役球員比

2019-06-20 08:52

頂級新秀沒份 暴龍、勇士能否靠選秀再闖決賽？

2019-06-20 07:00

無畏無懼 范弗利特的籃球人生

2019-06-18 07:00

戴維斯交易震撼彈 聯盟後續影響總分析

2019-06-17 07:00

湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00

指定老將頂薪條款失靈 戴維斯交易啟示錄

2019-06-16 11:30
看更多

熱門文章

日職／王柏融首扛第4棒4支0 火腿仍擊敗橫濱中止4連敗

2019-06-20 20:41

NBA／有望首輪中選 日球員八村壘：不可思議

2019-06-20 18:20

NBA／威廉森如期成狀元 情緒激動淚眼謝母親

2019-06-21 08:14

NBA／惡搞致敬昔日舊將 勇士新主場廁所藏玄機

2019-06-20 16:55

NBA／日本史上首位首輪獲選 八村壘：我做到了

2019-06-21 09:02

NBA／霍福特恐離開波士頓 傳湖人、快艇感興趣

2019-06-20 17:22

NBA／選秀如何淘寶？勇士亟需季後賽贏家

2019-06-20 16:58

中職／無安打完全比賽非護身符 3洋投留校察看

2019-06-21 07:00

NBA／留杜蘭特？美媒：勇士擬先簽後換可能性

2019-06-21 11:23

NBA／不要厄文了？ 沒杜蘭特籃網恐打消念頭

2019-06-20 17:58

NBA／積極遊說羅素 唐斯：高中就想一起打球

2019-06-20 15:30

火箭的拚冠之路 該留下保羅還是哈登？

2019-06-21 07:00

NBA／爵士生涯暫告終 魯比歐感性告別鹽湖城

2019-06-20 18:16

NBA／當初該促隊留奈許 諾維茨基：確實後悔了

2019-06-20 16:53

體操亞錦賽／李智凱全能摘金牌 台灣史上首面

2019-06-20 22:15

NBA／金塊穆雷挺同胞 選秀狀元提議巴瑞特

2019-06-20 13:35

NBA／2019年選秀會 首輪選秀結果一覽

2019-06-21 12:36

NBA／ 選秀狀元熱門 威廉森準備好扛起球隊

2019-06-21 00:26

MLB／履行一美元賭注 「江西男」現身教士主場

2019-06-20 15:56

NBA／湖人迷充滿期待 季票再度秒殺

2019-06-20 16:16

瓊斯盃／攜手完成換血 帕克：陳盈駿處處是驚奇

2019-06-20 17:16

NBA／選秀會上動作頻頻 勇士一口氣收進3位新人

2019-06-21 13:21

NBA／巴瑞特扮記者提問 威廉森四兩撥千金回應

2019-06-20 14:40

日職／王柏融首扛四番打擊熄火 火腿敲4轟止敗

2019-06-20 21:00

NBA／灰狼太陽交易 薩里奇轉戰鳳凰城

2019-06-21 12:15

爵士提升後場戰力 灰熊全面啟動重建

2019-06-21 07:00

中職／彭政閔拚兩千安M2 洪一中：用腳打也有

2019-06-20 23:09

NBA／歐陸新秀受訪遭媒體無視 格林、韋德送鼓勵話語

2019-06-21 12:20

MLB／牛棚隊友又放火 陳偉殷0.1局失1分

2019-06-21 10:54

MLB／風城內戰全壘打滿天飛 麥登：外星事件

2019-06-20 16:41

NBA╱湖人選秀日只能看戲 考慮購買二輪籤

2019-06-20 16:04

生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

2019-06-21 07:00

網球／澳洲壞小子批約克維奇 送愛心動作不舒服

2019-06-20 17:05

中職／至少140人選秀破紀錄 高中生也寫新高

2019-06-20 17:29

NBA／雷納德若加入快艇 洛城可望成世界籃球之都

2019-06-21 12:27

NBA／邀請暴龍造訪白宮？ 川普：會考慮

2019-06-21 09:35

NBA／加拿大勢力抬頭 首輪選秀估4人中選

2019-06-20 16:31

中職／第5隊誘因 選秀人數破百

2019-06-21 00:21

中職／桃園「煙火秀」勝出 猿最快25日封王

2019-06-21 00:06

溫網／不參加草地熱身 約克維奇直接拚衛冕

2019-06-20 16:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top