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NBA／留杜蘭特？美媒：勇士擬先簽後換可能性

2019-06-21 11:23聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

勇士考慮對杜蘭特先簽後換。 美聯社
勇士考慮對杜蘭特先簽後換。 美聯社
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今年夏天可以選擇跳出合約成為自由球員的金州勇士球星杜蘭特（Kevin Durant），卻在總冠軍賽復出又弄傷阿基里斯腱，恐將缺席下一個整個賽季。對於杜蘭的的未來動向，根據ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目中透露，勇士和杜蘭特正在討論先簽後換的可能性。

杜蘭特在季後賽次輪與火箭的第五戰拉傷右小腿，之後進入傷兵名單，直到總冠軍賽第五戰才終於復出，歸隊後立刻在進攻端上做出貢獻，但只上場12分鐘再度受傷且提前退場，最終確認為阿基里斯腱斷裂，日前已成功接受手術，但下季恐會缺席。

杜蘭特與勇士合約還剩一年，外界普遍認為他會選擇跳出合約成為自由球員，而在他受傷後，外界十分關注接下來勇士如何與杜蘭特簽約，多名NBA記者一致認為多支球隊仍會提供一份頂薪合約，其中也包含勇士隊。

溫德霍斯特説：「現在正在討論的一個選項是，勇士在今年夏天為杜蘭特提供一紙五年頂薪合約，比他與其他球隊簽約可多出5700萬美元，讓他養傷恢復，然後考慮交易杜蘭特換來有價值的回報。」他表示，這種簽約方式對雙方都有利，因為勇士不至於會白白失去杜蘭特，杜蘭特也可以去他想去的球隊。

杜蘭特勇士自由球員
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