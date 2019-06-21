親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

不斷更新／長榮罷工！延誤、取消班機名單整理

新加坡軍隊進化史！小國的夾縫求生戰略

運動筆記不跑步就等死，癌後第一跑【教練！我想跑步！】4個常見的跑者肌力訓練問題
健行筆記驚心動魄之黃金五、六稜分享如何找山友？教你如何第一次揪朋友上山就成功！
NBA2019選秀第7順位- Coby White2019選秀第6順位- Jarrett Culver

NBA／邀請暴龍造訪白宮？ 川普：會考慮

2019-06-21 09:35聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

首支奪冠的加拿大球隊，暴龍是否要進白宮引起討論。 美聯社
首支奪冠的加拿大球隊，暴龍是否要進白宮引起討論。 美聯社
分享
多倫多暴龍隊在NBA總冠軍賽以系列賽4：2擋下勇士隊挑戰三連霸美夢，奪下隊史首座總冠軍，美國總統川普今天表示，他會考慮邀請2019年NBA總冠軍隊伍造訪白宮，但前提是暴龍有這個意願。

暴龍本季例行賽打出58勝24負的戰績，以東區第二種子之姿晉級季後賽，之後一路過關斬將闖進總冠軍賽，隊史首度打總冠軍賽就成功封王，也是NBA冠軍首度落入美國以外城市的手中。

依照過去傳統，NBA奪冠球隊都會造訪白宮，不過自從川普2017年上任後，這個傳統似乎已被打破，奪下2017、18年總冠軍的勇士都未造訪白宮，而今天川普會見加國總理杜魯多（Justin Trudeau）後被問到是否會邀請暴龍造訪白宮，也給出了答案。

「他們（暴龍）打出了不可思議的籃球，擊敗了勇士，贏下隊史首座NBA總冠軍，我有看了一些他們的比賽，他們表現非常出賽，我們會考慮（邀請暴龍造訪白宮），如果他們願意的話。」川普在與加國總理杜魯多會面後受訪時說道。

不過日前暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）受訪時表示，確定暴龍將會與杜魯多會面，但至於是否會造訪白宮，諾斯表示，球隊還沒有做出決定，也還沒有接收到任何造訪白宮的消息。

暴龍NBA勇士
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

NBA／威廉森如期成狀元 情緒激動淚眼謝母親

2019-06-21 08:14

火箭的拚冠之路 該留下保羅還是哈登？

2019-06-21 07:00

爵士提升後場戰力 灰熊全面啟動重建

2019-06-21 07:00

NBA／日本史上首位首輪獲選 八村壘：我做到了

2019-06-21 09:02

NBA／ 選秀狀元熱門 威廉森準備好扛起球隊

2019-06-21 00:26

NBA／有望首輪中選 日球員八村壘：不可思議

2019-06-20 18:20

NBA／爵士生涯暫告終 魯比歐感性告別鹽湖城

2019-06-20 18:16

NBA／不要厄文了？ 沒杜蘭特籃網恐打消念頭

2019-06-20 17:58

NBA／霍福特恐離開波士頓 傳湖人、快艇感興趣

2019-06-20 17:22

NBA／選秀如何淘寶？勇士亟需季後賽贏家

2019-06-20 16:58

NBA／惡搞致敬昔日舊將 勇士新主場廁所藏玄機

2019-06-20 16:55

NBA／當初該促隊留奈許 諾維茨基：確實後悔了

2019-06-20 16:53

NBA／加拿大勢力抬頭 首輪選秀估4人中選

2019-06-20 16:31

NBA／湖人迷充滿期待 季票再度秒殺

2019-06-20 16:16

NBA╱湖人選秀日只能看戲 考慮購買二輪籤

2019-06-20 16:04

NBA／積極遊說羅素 唐斯：高中就想一起打球

2019-06-20 15:30

NBA／公鹿交易清薪資空間 為花大錢留人做準備

2019-06-20 15:15

NBA／新球季MVP賠率 安戴托昆波獨占鰲頭

2019-06-20 15:04

NBA／巴瑞特扮記者提問 威廉森四兩撥千金回應

2019-06-20 14:40

NBA／金塊穆雷挺同胞 選秀狀元提議巴瑞特

2019-06-20 13:35

準選秀狀元威廉森 聯盟將迎接下一個詹皇？

2019-06-20 12:30

黑馬新秀轟動全美 莫朗特衝進榜眼大熱門

2019-06-20 12:00

NBA／詹皇領銜《怪物奇兵2》 AD、湯普森尬一角

2019-06-20 11:36

NBA／火箭有意組三巨頭 傳積極追求巴特勒

2019-06-20 11:17

NBA／想送保羅到尼克 火箭卻踢到鐵板

2019-06-20 10:51

NBA／榜眼熱門不怕負能量 莫蘭特連爸爸都恨過

2019-06-20 09:19

NBA／準選秀狀元威廉森：別拿我和現役球員比

2019-06-20 08:52

頂級新秀沒份 暴龍、勇士能否靠選秀再闖決賽？

2019-06-20 07:00

無畏無懼 范弗利特的籃球人生

2019-06-18 07:00

戴維斯交易震撼彈 聯盟後續影響總分析

2019-06-17 07:00

湖人贏在當下 總冠軍指日可待

2019-06-17 07:00

指定老將頂薪條款失靈 戴維斯交易啟示錄

2019-06-16 11:30

勇士輸在傷兵、暴龍贏在團隊 NBA改朝換代

2019-06-14 12:21

帶著杜蘭特精神奮戰 勇士續命關鍵在卡珍斯

2019-06-14 07:00

三連霸vs.隊史首冠 誰的冠軍更難得？

2019-06-13 07:00

帕克華麗轉身退場日 雷納德樸實球風雲起時

2019-06-12 07:00

勇士死裡逃生 三分球與球運是兩大關鍵

2019-06-11 12:15

不讓情緒成為包袱 卡珍斯將扮勇士關鍵角色

2019-06-06 07:00

柯爾用兵如神 4大奇招助勇士力斬暴龍

2019-06-04 07:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融首扛第4棒4支0 火腿仍擊敗橫濱中止4連敗

2019-06-20 20:41

NBA／想送保羅到尼克 火箭卻踢到鐵板

2019-06-20 10:51

NBA／詹皇領銜《怪物奇兵2》 AD、湯普森尬一角

2019-06-20 11:36

NBA／惡搞致敬昔日舊將 勇士新主場廁所藏玄機

2019-06-20 16:55

NBA／威廉森如期成狀元 情緒激動淚眼謝母親

2019-06-21 08:14

NBA／霍福特恐離開波士頓 傳湖人、快艇感興趣

2019-06-20 17:22

NBA／選秀如何淘寶？勇士亟需季後賽贏家

2019-06-20 16:58

NBA／有望首輪中選 日球員八村壘：不可思議

2019-06-20 18:20

NBA／當初該促隊留奈許 諾維茨基：確實後悔了

2019-06-20 16:53

NBA／積極遊說羅素 唐斯：高中就想一起打球

2019-06-20 15:30

NBA／不要厄文了？ 沒杜蘭特籃網恐打消念頭

2019-06-20 17:58

NBA／爵士生涯暫告終 魯比歐感性告別鹽湖城

2019-06-20 18:16

NBA／日本史上首位首輪獲選 八村壘：我做到了

2019-06-21 09:02

體操亞錦賽／李智凱全能摘金牌 台灣史上首面

2019-06-20 22:15

NBA／公鹿交易清薪資空間 為花大錢留人做準備

2019-06-20 15:15

中職／無安打完全比賽非護身符 3洋投留校察看

2019-06-21 07:00

NBA／金塊穆雷挺同胞 選秀狀元提議巴瑞特

2019-06-20 13:35

黑馬新秀轟動全美 莫朗特衝進榜眼大熱門

2019-06-20 12:00

火箭的拚冠之路 該留下保羅還是哈登？

2019-06-21 07:00

MLB／沙胖奪第250勝：與偶像並列意義重大

2019-06-20 11:07

NBA／湖人迷充滿期待 季票再度秒殺

2019-06-20 16:16

MLB／履行一美元賭注 「江西男」現身教士主場

2019-06-20 15:56

瓊斯盃／攜手完成換血 帕克：陳盈駿處處是驚奇

2019-06-20 17:16

MLB／楚奧特滿貫砲不過癮 兩轟7打點收拾藍鳥

2019-06-20 12:04

NBA／巴瑞特扮記者提問 威廉森四兩撥千金回應

2019-06-20 14:40

日職／王柏融首扛四番打擊熄火 火腿敲4轟止敗

2019-06-20 21:00

NBA／ 選秀狀元熱門 威廉森準備好扛起球隊

2019-06-21 00:26

準選秀狀元威廉森 聯盟將迎接下一個詹皇？

2019-06-20 12:30

爵士提升後場戰力 灰熊全面啟動重建

2019-06-21 07:00

中職／彭政閔拚兩千安M2 洪一中：用腳打也有

2019-06-20 23:09

MLB／風城內戰全壘打滿天飛 麥登：外星事件

2019-06-20 16:41

MLB／打斷鼻樑顛倒勇 國民薛則黑眼飆10K奪勝

2019-06-20 11:11

NBA╱湖人選秀日只能看戲 考慮購買二輪籤

2019-06-20 16:04

NBA／新球季MVP賠率 安戴托昆波獨占鰲頭

2019-06-20 15:04

網球／澳洲壞小子批約克維奇 送愛心動作不舒服

2019-06-20 17:05

中職／至少140人選秀破紀錄 高中生也寫新高

2019-06-20 17:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top