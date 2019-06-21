NBA／邀請暴龍造訪白宮？ 川普：會考慮

2019-06-21 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



首支奪冠的加拿大球隊，暴龍是否要進白宮引起討論。 美聯社 分享 facebook 多倫多暴龍隊在NBA總冠軍賽以系列賽4：2擋下勇士隊挑戰三連霸美夢，奪下隊史首座總冠軍，美國總統川普今天表示，他會考慮邀請2019年NBA總冠軍隊伍造訪白宮，但前提是暴龍有這個意願。

暴龍本季例行賽打出58勝24負的戰績，以東區第二種子之姿晉級季後賽，之後一路過關斬將闖進總冠軍賽，隊史首度打總冠軍賽就成功封王，也是NBA冠軍首度落入美國以外城市的手中。

依照過去傳統，NBA奪冠球隊都會造訪白宮，不過自從川普2017年上任後，這個傳統似乎已被打破，奪下2017、18年總冠軍的勇士都未造訪白宮，而今天川普會見加國總理杜魯多（Justin Trudeau）後被問到是否會邀請暴龍造訪白宮，也給出了答案。

「他們（暴龍）打出了不可思議的籃球，擊敗了勇士，贏下隊史首座NBA總冠軍，我有看了一些他們的比賽，他們表現非常出賽，我們會考慮（邀請暴龍造訪白宮），如果他們願意的話。」川普在與加國總理杜魯多會面後受訪時說道。

不過日前暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）受訪時表示，確定暴龍將會與杜魯多會面，但至於是否會造訪白宮，諾斯表示，球隊還沒有做出決定，也還沒有接收到任何造訪白宮的消息。